Lando Norris está liderando o campeonato de pilotos de Fórmula 1 após um início de temporada com o qual teria "sonhado", mas admite que está indo para o GP da Arábia Saudita sem confiança.

A McLaren provou ser o carro a ser batido até agora em 2025, mas Norris reclamou da dificuldade de guiar o MCL39 de acordo com seu estilo de pilotagem e viu seu companheiro de equipe Oscar Piastri conquistar duas vitórias desde que o próprio Norris recebeu a bandeira quadriculada na Austrália.

Como alguém que sempre foi autocrítico - algo que Norris afirmou aqui em Jeddah que o ajuda "95%" do tempo - o britânico tem feito um exame de consciência desde o GP do Bahrein, o qual terminou em terceiro lugar depois de um erro na classificação e uma penalidade por uma largada falsa.

"Eu precisava de alguns dias de folga, de um reset. Provavelmente gostaria de ter tido mais alguns dias, mas aproveitei ao máximo meus três dias para relaxar, meio que me afastando um pouco", disse ele.

"Mas, ao mesmo tempo, acho que como todo atleta e todo piloto, por mais que você tente se distanciar, ainda está pensando em muitas coisas. Sei que poderia ter sido melhor, mas ainda assim, liderar o campeonato depois de não estar feliz, de não se sentir confortável no carro, ainda é um começo de ano com o qual eu teria sonhado antes do início da temporada."

"Acho que tentei me lembrar de pontos positivos, que ainda são muitos, mas ainda há muito de mim e de ser eu mesmo. Estou tentando entender os problemas, as lutas, o raciocínio por trás de tudo, que é a coisa mais difícil, tentar encontrar as respostas. Acho que estamos no caminho certo."

"Estou tentando melhorar em algumas áreas. Quero chegar a este fim de semana cheio de confiança e saber que as coisas vão mudar. Mas ainda acho que há coisas com as quais vou ter dificuldades, porque não é possível mudar certas coisas no momento."

Enquanto Norris tenta superar o que acredita estar impedindo-o de dar o melhor de si nesta temporada, se contenta em resolver os problemas corrida a corrida.

"Há certas coisas que talvez eu possa reavaliar do ponto de vista da abordagem e do estilo de pilotagem, que eu provavelmente nunca tive que pensar antes, pois não é minha maneira normal de pilotar ou pensar. E então partimos daí", disse ele.

"Portanto, também é um fim de semana em que quero ter um bom desempenho, quero me sair bem, mas ainda é cedo o suficiente na temporada para que, se eu puder tentar algumas coisas, isso valerá a pena a longo prazo."

Tendo sido o concorrente mais próximo de Max Verstappen no campeonato na última temporada, levando a McLaren ao título de construtores no processo, Norris admite que sua confiança não está no nível em que estava no final de 2024.

"Sei que posso ser muito melhor e ter um desempenho muito superior ao que estou tendo agora. Meu nível de confiança era muito alto no final da temporada passada, porque eu entendia o carro, sabia como pilotá-lo e podia sair e fazer as coisas com perfeição."

"Agora não consigo, simplesmente porque não tenho a mesma sensação e minha maneira de pilotar não é adequada. Detesto não poder saber como vou me comportar em uma volta de classificação."

"No ano passado, se você me perguntasse se eu estava confiante para o treino classificatório, eu teria muito mais chances de dizer sim do que agora. E isso se deve apenas ao fato de como me sinto no carro."

