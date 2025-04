Piloto australiano da McLaren na Fórmula 1, Oscar Piastri cravou neste sábado a pole position para o GP do Bahrein, quarta de 24 etapas da temporada 2025, com largada ao meio-dia (Brasília) deste domingo, com transmissão da Band e cobertura do Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Se os últimos sábados foram cruciais para o resultado final no domingo da Fórmula 1, este pode acabar mudando a situação que já se repete há três fins de semana, isso porque a pista do Bahrein está enfrentando mudanças rápidas de temperatura.

Durante o último treino livre, a pista estava sendo medida com temperatura de 43°C. Para a classificação, o traçado alcançou apenas 31°C, o que diminui bastante a degradação dos pneus.

Q1

Os primeiros carros a irem para a pista foram os de cor verde: Aston Martin e Sauber, apesar de Gabriel Bortoleto ter demorado um pouco mais que seu companheiro de equipe.

Provando que a diferença de temperatura afeta nos tempos de volta, as primeiras marcações, com pneus macios, já estavam na casa de 1min32s, um pouco mais de um segundo a menos do que o melhor tempo feito por Oscar Piastri no TL3 (1min31s646).

O australiano conseguiu bater seu próprio tempo, abaixando pouco mais de 0s3, enquanto Lando Norris subiu para a ponta com 1min31s107.

Yuki Tsunoda teve sua volta deletada e, por esse motivo, precisou correr contra o tempo para tentar se classificar. Max Verstappen, por sua vez, cometeu um erro e não conseguiu marcar nenhum tempo bom. O tetracampeão retornou para os boxes, avisando que havia algum problema com seu carro.

Bortoleto não conseguiu subir muito o grid. Faltando três minutos para o fim, ele estava apenas à frente das duas Red Bulls, em 18° lugar, enquanto Nico Hulkenberg já havia conseguido subir para a 10° posição. Mas, faltando um minuto para o fim, o brasileiro apertou tudo que conseguiu o 12° melhor tempo, mas não conseguiu manter a posição, terminando apenas como 18°.

Oliver Bearman, Lance Stroll, Bortoleto, Liam Lawson e Alexander Albon foram eliminados no Q1, ficando com as posições no 'fundão' do grid.

No rádio, Lawson foi informado que seu DRS estava com problemas e, por esse motivo, ele não conseguiu fazer uma boa volta. Caso isso não tivesse acontecido, a equipe analisou que ele poderia ter ido para o Q2.

Q2

Antes mesmo que qualquer piloto pudesse conseguir marcar uma boa volta, Esteban Ocon perdeu o carro na Curva 3 e acabou batendo, causando um belo prejuízo para a Haas.

A dupla da McLaren foi a primeira a andar marcando 1min30s, com Piastri superando Norris pela ponta por apenas 0s106.

George Russell e Andrea Kimi Antonelli foram liberados antes do permitido das garagens, mas a FIA decidiu investigar apenas após a sessão, uma vez que não causou nenhuma colisão.

Faltando menos de dois minutos para o fim da sessão, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Isack Hadjar, Fernando Alonso e Yuki Tsunoda ainda não tinham marcado nenhum tempo. O tetracampeão, inclusive, precisou voltar para os boxes antes do planejado, aparentemente com problemas.

Ocon, Alonso, Hulkenberg, Jack Doohan e Hadjar foram os eliminados do Q2, com Pierre Gasly surpreendendo ao andar 'colado' nas McLarens, atrás de Piastri por apenas 0s189.

Q3

Entre os 10 pilotos que passaram para o Q3, apenas Gasly e Albon estavam sem suas duplas. Por outro lado, os 'pares' da Ferrari, Red Bull, Mercedes e McLaren apareceram juntos.

Tentando fazer uma boa volta, Verstappen avisou no rádio que estava com problemas nos freios, dizendo que eles estavam muito soltos e ele "não conseguia frear de jeito nenhum".

Piastri acertou a volta nos últimos segundos, ficando com a pole position, tendo Russell e Charles Leclerc fechando o top 3.

Ordem de largada do GP do Bahrein após punição a Russell e Antonelli:

1 Oscar Piastri (McLaren)

2 Charles Leclerc (Ferrari)

3 George Russell (Mercedes)

4 Pierre Gasly (Alpine)

5 Kimi Antonelli (Mercedes)

6 Lando Norris (McLaren)

7 Max Verstappen (Red Bull)

8 Carlos Sainz (Williams)

9 Lewis Hamilton (Ferrari)

10 Yuki Tsunoda (Red Bull)

11 Jack Doohan (Alpine)

12 Isack Hadjar (Racing Bulls)

13 Fernando Alonso (Aston Martin)

14 Esteban Ocon (Haas)

15 Alex Albon (Williams)

16 Nico Hulkenberg (Sauber)

17 Liam Lawson (Racing Bulls)

18 Gabriel Bortoleto (Sauber)

19 Lance Stroll (Aston Martin)

20 Ollie Bearman (Haas)

