Segundo mais rápido na classificação deste sábado, em sessão que formou o grid de domingo para o GP do Bahrein de Fórmula 1, o inglês George Russell foi punido em uma posição na ordem inicial da corrida em Sakhir.

O piloto da Mercedes foi para a saída do pitlane antes da autorização para fazê-lo, no momento em que o treino classificatório estava interrompido em razão do acidente do francês Esteban Ocon, da Haas, logo no começo da disputa do Q2 no Bahrein.

O mesmo foi feito pelo outro piloto das Flechas de Prata, o italiano Andrea Kimi Antonelli, que também recebeu penalidade de uma posição de grid, caindo de quarto para quinto em Sakhir, em função da irregularidade cometida pela Mercedes.

No veredicto, os comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) explicaram que o chefe de engenharia de pista da Mercedes, Andrew Shovlin, assumiu o erro ao interpretar as mensagens do controle de corrida na tela de cronometragem durante o período da interrupção gerada por Ocon.

"O representante da equipe, Sr. Shovlin, declarou em depoimento que deu a instrução para a liberação dos carros por engano, tendo interpretado erroneamente a mensagem publicada na página 3 da Tela de Cronometragem, "tempo estimado de relargada", como sendo uma mensagem informando o horário real de relargada", disse o veredicto.

"Ele argumentou que não houve vantagem esportiva obtida neste caso, pois havia tempo suficiente restante (11 minutos) para que outras equipes executassem seus planos de corrida. Também foi observado que o Diretor Esportivo da equipe, [Ron] Meadows, não estava presente no evento e que normalmente estaria envolvido no processo de liberação."

"O Diretor Esportivo de Monopostos da FIA afirmou que tal medida poderia ser uma vantagem esportiva, pois permitiria que uma equipe executasse seu plano de corrida, enquanto outras equipes talvez não conseguissem. Os comissários concordam com essa visão, especialmente quando faltam apenas alguns minutos para o fim da sessão."

Russell e Antonelli receberam uma perda de posição no grid em vez de uma multa, para estabelecer um precedente e desencorajar as equipes a liberarem seus carros para o pit lane tão cedo. "O Diretor Esportivo da FIA argumentou que deveria haver uma penalidade esportiva em vez de uma multa para a equipe, caso contrário, no futuro, as equipes liberariam seus carros assim que o horário estimado de relargada fosse divulgado. Os comissários concordam com essa visão", acrescentou o comunicado.

Como os comissários aceitaram que a Mercedes cometeu um "erro não intencional e genuíno", a penalidade esportiva é apenas uma perda de posição no grid, com os comissários alertando que repetições podem levar a punições mais severas.

Grid de largada atualizado:

1 Oscar Piastri (McLaren)

2 Charles Leclerc (Ferrari)

3 George Russell (Mercedes)

4 Pierre Gasly (Alpine)

5 Kimi Antonelli (Mercedes)

6 Lando Norris (McLaren)

7 Max Verstappen (Red Bull)

8 Carlos Sainz (Williams)

9 Lewis Hamilton (Ferrari)

10 Yuki Tsunoda (Red Bull)

11 Jack Doohan (Alpine)

12 Isack Hadjar (Racing Bulls)

13 Fernando Alonso (Aston Martin)

14 Esteban Ocon (Haas)

15 Alexander Albon (Williams)

16 Nico Hulkenberg (Sauber)

17 Liam Lawson (Racing Bulls)

18 Gabriel Bortoleto (Sauber)

19 Lance Stroll (Aston Martin)

20 Oliver Bearman (Haas)

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!