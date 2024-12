F1: Piastri lidera dobradinha da McLaren no treino antes do quali

A Fórmula 1 realizou o treino que antecede a classificação para o GP de Abu Dhabi. Com a sessão sendo realizada ainda com a luz do sol, Oscar Piastri foi o mais rápido, com 1min23s433, superando em 0s193 o seu companheiro de equipe, Lando Norris. Assim como no TL2 desta sexta-feira, a McLaren foi a equipe dominante.

Fazendo o último fim de semana como piloto da Mercedes, Lewis Hamilton foi o terceiro melhor, após ficar a 0s390 de Piastri, com a marca conquistada nos últimos minutos. Max Verstappen foi o quarto e Carlos Sainz o quinto.

O Treino

A sessão começou com boa parte dos pilotos permanecendo nos boxes nos primeiros minutos. A dupla da Alpine foi a primeira a fazer volta rápida, com Doohan marcando 1min25s633, com pneus macios.A dupla da Aston Martin veio a seguir e Stroll tomou a ponta com 1min25s528. Alonso era o terceiro em sua primeira tentativa.

Após 15 minutos de sessão, mais pilotos se arriscavam na pista e Magnussen fez um bom tempo: 1min24s470. Hulkenberg chegou a fica na segunda posição, assim como a dupla da Sauber chegou a ficar entre os cinco primeiros.

Em sua primeira volta, Verstappen ficou na quinta posição, mas foi o mais veloz no primeiro setor. O holandês entrou na pista com pneus médios.

Na metade do treino, Magnussen permanceia na frente, seguido por Norris, Hulkenberg, Hamilton e Piastri. Russell era o último e reclamava muito do carro com a equipe.

Verstappen chegou a ter o segundo posto ainda com médios, mas Sainz tomou a posição do holandês, também com pneus de faixa amarela, ficando a 0s161 de Magnussen.

O treino teve novo líder com Albon, que marcou 1min24s378, superando Magnussen em 0s092, quando restavam 17 minutos.

Russell chegou a liderar, mas Piastri marcou 1min23s433, a 0s642 do britânico.

Norris superou seu compatriota e chegou ao segundo lugar, a 0s193, configurando assim o 1-2 da McLaren. Em sua primeira volta rápida com macios, Verstappen era o terceiro.

Nos minutos finais, Hamilton tomou a P3 de Verstappen e o treino foi finalizado com o 1-2 da McLaren.

O treino de classificação para o GP de Abu Dhabi acontece hoje, às 11h horário de Brasília.

Resultado

