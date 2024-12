Ao fim da temporada, depois que a Red Bull se despediu de diversos nomes importantes de sua organização, Jos Verstappen, pai do tetracampeão Max Verstappen, diz que não se arrepende do 'barulho' que fez ao alertar que a equipe de Fórmula 1 iria ser "desfeita".

O pai do piloto ficou muito insatisfeito com a situação enfrentada por Christian Horner no início do ano, quando o chefe dos taurinos foi acusado de importunação sexual por parte de uma de suas funcionárias.

No GP do Bahrein, que abriu a temporada, Jos foi enfático ao The Daily Mail ao praticamente pedir a demissão de Horner.

"Há tensão aqui enquanto ele permanecer no cargo. A equipe corre o risco de ser desfeita. Não pode continuar do jeito que está. Ela vai explodir. Ele está se fazendo de vítima, quando é ele quem está causando os problemas", disse à época.

Embora as coisas tenham se acalmado bastante desde então, com a Red Bull não tendo sido desfeita enquanto Max conquistava seu quarto título mundial, Jos diz que mantém totalmente o que disse.

Perguntado pelo De Telegraaf se ele se arrependia de alguma coisa, Verstappen pai disse: "Não, de forma alguma".

"O que o chefe da equipe faz ou deixa de fazer influencia tudo o que acontece na equipe. E, portanto, em torno de Max".

"É claro que eu me envolvo nisso. Vejo tudo acontecendo e acho que estou em posição de dizer algo a respeito. Se eu for colocado na berlinda, darei minha opinião. Nunca prejudicarei o Max. Eu vejo o quadro geral. No final do dia, mantenho tudo o que disse".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, chefe de equipe, Red Bull Racing, Helmut Marko, consultor, Red Bull Racing, Jos Verstappen Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

A temporada de 2024 testemunhou algumas mudanças importantes na Red Bull, no entanto, com a saída do diretor técnico Adrian Newey e do diretor esportivo Jonathan Wheatley.

Refletindo sobre como as coisas pareciam mais calmas agora, Verstappen disse: "Tenho essa sensação. O principal conselheiro Helmut Marko parece ter mais poder novamente, o que eu acho que é uma coisa boa. A equipe agora está ficando um pouco mais unida novamente".

Verstappen pai acrescentou que, embora a campanha de 2024 tenha sido bem-sucedida para seu filho, não foi uma das mais divertidas que eles tiveram juntos como equipe.

"Do ponto de vista esportivo, foi um ano menos agradável com todas as coisas que aconteceram em torno da equipe", disse ele. "Mas ele termina com destaques, o que é positivo".

"Tudo acabou sendo muito diferente do que eu havia pensado antes. Tanto no nível esportivo quanto nas outras coisas que o cercam".

"No início da temporada, a Red Bull ainda parecia muito forte, mas Max já estava dizendo, depois de algumas corridas, que o carro não era tão bom quanto as pessoas pensavam. E até que ponto todo o barulho em torno da equipe teve um impacto sobre o desempenho esportivo é sempre difícil de avaliar."

Embora o futuro de Max Verstappen na Red Bull tenha sido objeto de intensa intriga no início do ano, ele acabou rejeitando propostas da Mercedes para permanecer na equipe.

No entanto, as coisas podem voltar a ficar no ar no ano que vem, já que a equipe espera ver o impacto das mudanças de pessoal.

Jos acrescentou: "Houve muitas mudanças na equipe. Algumas pessoas assumiram novas posições. Acho que a equipe precisa se provar novamente e mostrar que ainda somos rápidos. Isso é importante para nós".

"É assim que Max está. A pressão está sobre ele e é assim que deve ser. Cabe à equipe mostrar que eles mantiveram as pessoas boas e que podem construir um carro rápido novamente".

