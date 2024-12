Com o tetracampeonato do holandês Max Verstappen, da Red Bull, já definido no campeonato de pilotos da Fórmula 1 2024, a pendente conclusão do campeonato de construtores no GP de Abu Dhabi, etapa derradeira deste ano disputada neste domingo, é um dos destaques da prova de Yas Marina. Porém, punição de grid a Charles Leclerc torna muito difícil a chance de sua Ferrari, ao passo que o monegasco também fica 'virtualmente fora' da briga pelo vice-mundial contra o britânico Lando Norris, da McLaren.

Além disso, o time de Woking viu o piloto inglês lidera dobradinha à frente do companheiro australiano Oscar Piastri no segundo treino livre dos Emirados Árabes Unidos, ampliando o favoritismo papaia neste fim de semana. Abaixo, o Motorsport.com mostra os destaques do primeiro dia em Abu Dhabi:

A sexta-feira na pista

O treino livre 1 teve a participação de vários novatos, incluindo o irmão de Leclerc, Arthur. Este se juntou a Charles no TL1, na mesma equipe, para entrar para a história do campeonato mundial de F1 como os primeiros irmãos a pilotar para a mesma escuderia em uma sessão de fim de semana de GP (os irmãos Emerson e Wilsinho Fittipaldi correram o GP da Argentina de 1971 pela Lotus, mas o evento não contava para o campeonato).

Entretanto, Charles Leclerc percebeu no TL1 um problema na bateria do carro, que precisou ser trocada e acarretou a penalidade de grid ao piloto da Ferrari. Grande baque para o time, que está 21 pontos atrás da McLaren nos construtores, e para o próprio piloto, oito pontos atrás de Norris entre os pilotos.

No TL2, o esquadrão de Woking 'sorriu ainda mais', com tempos de volta promissores não só em ritmo de classificação, mas também na simulação de corrida. Enquanto isso, Verstappen sofreu com as saídas de dianteira do RB20, ficando atrás do companheiro mexicano Sergio Pérez - ameaçado por Liam Lawson.

As simulações de corrida que encerraram o TL2 trouxeram boas notícias à McLaren, já que o tempo médio de Piastri foi 0,312s mais rápido do que o melhor da Ferrari - que foi só o 4º time

Na Ferrari, a simulação de quali de Leclerc no TL2 foi prejudicada pelo tráfego em sua primeira tentativa, com seu companheiro espanhol Carlos Sainz ficando em quarto no quesito, 0,582s abaixo de Norris e Nico Hulkenberg - a Haas atribuiu o bom desempenho do alemão ao acerto da temperatura dos pneus.

Melhor piloto de cada equipe no TL2, conforme a ordem final do treino:

Posição Piloto Equipe Tempo Diferença 1 Lando Norris McLaren 1m23.517s 2 Nico Hulkenberg Haas 1m23.979s +0.462s 3 Carlos Sainz Ferrari 1m24.099s +0.582s 4 Lewis Hamilton Mercedes 1m24.119s +0.602s 5 Valtteri Bottas Sauber 1m24.230s +0.713s 6 Alexander Albon Williams 1m24.269s +0.752s 7 Yuki Tsunoda RB 1m24.497s +0.980s 8 Pierre Gasly Alpine 1m24.517s +1.000s 9 Sergio Pérez Red Bull 1m24.555s +1.038s 10 Fernando Alonso Aston Martin 1m24.574s +1.057s

O que os dados dizem

As simulações de corrida que encerraram o segundo treino trouxeram mais boas notícias para a McLaren, já que o tempo médio de Piastri foi 0,312s mais rápido do que o melhor que a Ferrari conseguiu, com Leclerc. Entretanto, a Mercedes foi a mais rápida no quesito, à frente de McLaren e Red Bull.

Como mostra a tabela do Motorsport.com abaixo, o britânico heptacampeão mundial Lewis Hamilton liderou o caminho com uma média de 1m29,505s, com Piastri 0,147s mais lento. Em seguida, para a Red Bull, o melhor resultado de Pérez (0,067s mais rápido, em média, do que Verstappen conseguiu com os mesmos pneus médios dos carros da Ferrari, McLaren e Mercedes) foi 0,276s inferior ao de Hamilton, que se despede das Flechas de Prata rumo à Scuderia em 2025.

Em termos de duração dos stints - onde as ressalvas habituais do TL2 com relação à carga de combustível devem ser lembradas pela última vez este ano - a Red Bull e a Ferrari foram as que mais tempo gastaram para estabelecer essas médias, com 12 e 13 cada para Pérez e Leclerc. Hamilton e Piastri, por sua vez, tinham combustível pelo menos para as nove voltas que completaram para chegar às médias.

Simulação de corrida (média)

Posição Equipe Tempo médio 1 Mercedes 1m29.505s 2 McLaren 1m29.652s 3 Red Bull 1m29.781s 4 Ferrari 1m29,964s

Norris saiu otimista do TL2, mas insiste que "os outros ainda não ligaram seus motores", com o desafio de sempre em Yas Marina de tentar manter os pneus macios em boa forma para as curvas à esquerda, que 'torturam' os pneus ao redor do hotel no setor três.

Até agora, independentemente da ressalva clássica das configurações de modo de motor do TL2, parece que o MCL38 está lidando com os desafios melhor do que qualquer outro. "Pode parecer glorioso por enquanto, mas acho que ainda teremos uma luta difícil amanhã", afirmou Norris.

Como contraponto à boa performance no frio de Las Vegas, a Mercedes sofreu no calor de Abu Dhabi. O inglês George Russell, em seu esforço de simulação de qualificação, estava brigando para permanecer dentro dos limites da pista na última curva.

Para encorajar a Red Bull, vale a pena lembrar que ela também começou o fim de semana de 2023 perdendo o ponto ideal de equilíbrio desejado no RB19. No final, Verstappen dominou a corrida para estender sua sequência de vitórias em Yas Marina.

Assim como no Catar, os especialistas da Red Bull sugerem que a equipe está lutando para encontrar a melhor janela de operação do RB20, especialmente nas suas primeiras escolhas de configuração no nível de altura do carro.

O fato de Verstappen estar reclamando tanto da parte dianteira sugere que não se trata apenas de atingir a janela de temperatura dos pneus. No entanto, a equipe acha que tem menos trabalho a fazer para melhorar seu equilíbrio em comparação com uma semana atrás. "Simplesmente não há equilíbrio entre a entrada e o meio da curva", explicou Verstappen. "E isso faz com que seja difícil ir ao limite. Isso é algo em que temos que trabalhar durante a noite", disse o tetracampeão da F1.

A Ferrari, ao que parece, também está sofrendo até agora para 'ativar' os macios, em vez de mantê-los vivos. Sainz diz que ainda não estão "extraindo todo o desempenho", pois "sempre que a temperatura da pista cai e quando colocamos os pneus macios, nosso carro parece ter um pouco mais de dificuldade".

"A McLaren sempre foi rápida aqui no passado. Sempre foi uma pista para a McLaren, Lando também foi muito rápido em Abu Dhabi antes" - Carlos Sainz

O fato é que o time de Maranello está em uma situação difícil para conquistar seu primeiro título na F1 desde 2008, quando foi campeão entre equipes. A McLaren, por sua vez, parece perto de levantar sua primeira taça de construtores desde 1998 -- quando o finlandês Mika Hakkinen foi campeão de pilotos.

"A McLaren sempre foi rápida aqui no passado. Sempre foi uma pista para a McLaren, mas Lando também foi muito rápido em Abu Dhabi antes. Acho que eles sempre serão uma equipe difícil de ser batida no momento, parecem ser os mais fortes neste fim de semana. Será difícil derrotá-los", diz Sainz.

