Atualizado às 18h20

A invasão da Rússia à Ucrânia e a consequente série de sanções contra empresas e governo russos fez com que a Uralkali, empresa de fertilizantes de propriedade de Dmitry Mazepin, deixasse o carro da Haas no último dia de testes da F1 na semana passada.

Esse foi apenas o início da saída da companhia do time norte-americano, culminando também na retirada de Nikita Mazepin do grid da Fórmula 1 2022, segundo a Sky Sports Alemanha. Em seu lugar, nos testes de pré-temporada do Bahrein, a equipe contará com Pietro Fittipaldi no grid, junto com Mick Schumacher, o outro piloto da equipe. A publicação não crava se o brasileiro fará temporada completa. Apesar de a FIA autorizar a participação de pilotos russos na F1, contanto que sob bandeira neutra, algumas federações, como a britânica, impediram que competidores da Rússia e Belarus fizessem parte do grid de competições em seus territórios.

Giovinazzi em vez de Fittipaldi?

Diferentemente da Sky, o jornal germânico Bild relata que Mazepin estaria fora dos planos da Haas, mas que o seu substituto não seria Pietro, mas Antonio Giovnazzi, que esteve na F1 até o final do ano passado, na Alfa Romeo. O italiano, atualmente na Fórmula E, teria o apoio da Ferrari, fornecedora de unidades de potência da Haas, para recolocá-lo na maior categoria do automobilismo mundial.

Pietro correu dois GPs no fim de 2020, quando substituiu Romain Grosjean, que se recuperava de acidente no GP do Bahrein daquele ano. Caso Fittipaldi venha a fazer temporada completa, será a primeira vez que um brasileiro competirá integralmente na F1 desde 2017, ano final de Felipe Massa.

O QUE É VERDADE EM MEIO À BRIGA TRIPLA PELA VAGA DE TITULAR DA HAAS?

Após as publicações, a equipe do Motorsport.com apurou mais detalhes desta 'briga' tripla pela vaga na equipe norte-americana. De acordo com a reportagem, Mazepin inclusive já estaria vetado dos GPs de Grã-Bretanha, Austrália, Miami, Estados Unidos e Japão.

Assim, já estaria aberta a brecha para uma rescisão da Haas com o russo. Entretanto, segundo fontes, uma reunião entre Fittipaldi e equipe para que o brasileiro assuma o posto de titular ainda não aconteceu. Em meio à indefinição, o nome de Giovinazzi é ventilado. Saiba bastidores no vídeo:

