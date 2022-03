Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 é o pináculo do automobilismo, e cada detalhe nos carros conta para ganhar milésimos preciosos. E em meio a um campeonato cada vez mais tecnológico, há apenas dois componentes que os pilotos podem acionar somente quando estão dentro do carro: o volante e os pedais. Por isso está chamando a atenção um vídeo da AlphaTauri que mostra como os pilotos controlam os pedais de aceleração e frenagem.

É comum dizer que um piloto é "brilhante ao volante" quando demonstra sua habilidade com o carro, mas algo que não se vê nas câmeras onboard e que são igualmente importantes são os pedais.

A habilidade de um piloto de F1 com os pés acaba sendo um fator pouco valorizado, já que graças a eles é possível manter o controle de um carro na pista sem acelerar demais, ou frear em excesso a ponto de prejudicar os pneus.

Por isso, a AlphaTauri publicou um vídeo espetacular em seu canal no YouTube mostrando como que um piloto de F1 comanda os pedais ao longo de uma volta. Pierre Gasly foi o encarregado de mostrar isso no volante do AT03, carro deste ano, durante um dia de filmagem da equipe no circuito de Misano, na Itália.

O regulamento da F1 permite que cada equipe tenha um máximo de 100km de rodagem em sessões do tipo para atos promocionais, e a equipe aproveitou uma dessas voltas para captar o movimento dos pés do francês.

Em uma manhã passada na pista da região de Rímini, o francês saiu do pitlane com cautela, porque seus pneus e freios estavam frios, e é conhecido que é necessário temperaturas altas para colocar um carro na janela ideal de funcionamento.

E é por isso que o vídeo é interessante, já que Gasly se vê obrigado a acionar os pedais de maneira progressiva. O acelerador, no lado direito, tem um movimento linear nas retas até chegar ao fundo, enquanto o freio se ativa com máxima potência no primeiro ponto de frenagem, sendo liberado a medida que o francês se aproxima do ápice das curvas, para não prejudicar os pneus.

Após uma volta na chuva com duas câmeras incluídas no carro, uma mostrando a pista e outra dentro do cockpit captando o movimento dos pés, o engenheiro de Gasly mandou ele voltar aos boxes, concluindo a gravação, que permite aos fãs disfrutarem de algo que pudemos ver pouquíssimas vezes.

