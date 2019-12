A temporada 2019 da Fórmula 1 foi encerrada neste domingo em Abu Dhabi, mas as equipes já farão testes nesta próxima semana com o foco em 2020. Piloto de testes da Haas, o brasileiro Pietro Fittipaldi voltará a acelerar o carro da equipe nesta quarta-feira (4), no segundo dia de treinos. Na terça-feira (3), o carro da equipe americana será pilotado por Romain Grosjean.

“Estou muito feliz de voltar a pilotar o carro da Haas, ainda mais nos testes coletivos em que temos a chance de andar com todas as equipes juntas na pista. Agradeço a confiança do Guenther (Steiner) e de todos da equipe no meu trabalho. Espero ajudar bastante o time no desenvolvimento do carro de 2020”, diz Pietro, que foi campeão da World Series em 2017.

Além de trabalhar com a Haas em 2018 no simulador e também em testes nas pistas, Pietro ainda disputou a temporada completa da DTM. Na F1, o brasileiro já acumula mais de 1.435 km rodados em testes na categoria. O seu último treino foi realizado em maio, na pista de Barcelona, sendo que Pietro completou na época mais de 100 voltas em um único dia.

“É especial voltar aqui em Abu Dhabi, circuito onde pilotei pela primeira vez um F1 em novembro do ano passado. Vou pilotar o carro da temporada 2019, mas todo o desenvolvimento desses dois dias de treinos aqui serão importantes para a equipe preparar o modelo de 2020” diz Pietro, que é neto de Emerson Fittipaldi.

Guenther Steiner, chefe da equipe Haas, destacou a importância de ter novamente Pietro Fittipaldi de volta aos testes com o carro de F1. “Pietro voltará a guiar o VF-19 nesta quarta-feira e com certeza fará um bom trabalho. Com esta experiência, ele voltará ao simulador ainda melhor para desenvolver nosso programa e fazer a correlação. Além de estar motivado a voltar a guiar o F1, ele também vai acumular mais conhecimento sobre o carro”, diz Steiner.

Pietro já percorreu 287 voltas somando três circuitos da F1: Abu Dhabi (ainda 2018), Barcelona (pré-temporada e intertemporada de 2019) e Bahrein (2019). Veja fotos: