Pietro Fittipaldi estreou na Fórmula 1 no final do ano passado justamente no Circuito de Sakhir, no Bahrein, que receberá a primeira etapa da temporada de 2021 neste final de semana. Com contrato renovado como piloto reserva e de testes da Haas, ele agora retorna à pista na qual fez sua estreia e buscará ajudar a equipe americana em Sakhir.

“É curioso porque eu sinto que faz pouco tempo desde a última vez que eu estive aqui, eu estava correndo. E eu estou ficando no mesmo hotel que eu fiquei quando eu estava correndo. Tudo está no mesmo lugar, mas eu estou aqui como terceiro piloto e apoiando a equipe”, disse Pietro.

“Estou muito feliz, acompanhando todas as reuniões com a equipe e a preparação, você nunca sabe quando você terá uma chance de pilotar, então tenho que me manter sempre preparado. E estou aqui acompanhando com o time e tentando ajudar também com o máximo que eu conseguir.”

Piloto de testes da Haas desde 2018, o brasileiro fez sua estreia na categoria ao substituir o francês Romain Grosjean, que sofreu forte acidente no Bahrein. Pietro se tornou o quarto Fittipaldi a disputar uma corrida de F1, o que fez com que a família conquistasse o recorde de integrantes a largar em uma corrida de F1.

Em seu terceiro ano com a equipe americana, Pietro acredita que pode passar sua experiência aos novos pilotos, Mick Schumacher e Nikita Mazepin, que estreiam na categoria em 2021.

“Eu estava acostumado com o Kevin Magnussen e o Romain Grosjean como meus companheiros de equipe, que eram mais experientes na F1. Agora a equipe tem dois novatos e eu sou o piloto mais experiente até agora, com dois GPs e com duas temporadas completas como piloto de testes, então vou tentar ajudar eles também para este início deles na F1”, disse Pietro.

“Não sabemos ainda como será o primeiro final de semana de corrida em questão de desempenho, mas vamos conseguir ver isso nesta primeira etapa e vamos trabalhar bastante em 2021”, completou.

