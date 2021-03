Mick Schumacher teve a primeira experiência do Dia de Mídia de um fim de semana oficial da Fórmula 1. Assim como todo o grid, o alemão quer fará sua estreia na Haas, atendeu aos repórteres nesta quinta-feira, antes de ir à pista nesta sexta-feira, dia em que os carros sairão pela primeira vez.

O atual grid da F1 tem ao todo quatro campeões mundiais (Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso e Kimi Raikkonen), todos contemporâneos de Michael, seja da época de Ferrari ou de Mercedes, além de Sergio Pérez e Daniel Ricciardo, que ainda não conquistaram o título.

Ao ser perguntado sobre como seria encontrar antigos rivais de Michael, Mick viu o lado engraçado da questão.

“Bem, acho divertido pensar sobre isso, que eles correram por duas gerações”, disse Mick. “Acho que meio que mostra que eles estão no esporte há um bom tempo. E então eles obviamente tiveram sucesso. Vai ser bom ver como as coisas vão correr nos trilhos.“

“Eu não corri próximos a eles nos testes, porque eu estava principalmente com alguns outros caras. Eu estava mais com Kimi, guiando com Kimi, e eu o conheço muito bem, digamos, da pista, obviamente.”

“Ele é sempre muito bom, e muito bom conversar com ele e obter, obviamente, algumas informações e dicas aqui e ali. Então sim, estou ansioso por esta temporada e tenho certeza de que será boa.”

