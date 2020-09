A Curva 2 do Circuito de Sochi foi foco de diversos momentos polêmicos do GP da Rússia de Fórmula 1 e, após a prova, pilotos do grid cobraram mudanças no traçado do local, motivado pelas diversas punições dadas por cortar a curva, além do acidente de Carlos Sainz.

Os pilotos que passavam por trás da zebra eram obrigados a percorrer uma "rota de escape", criada por um espaço entre blocos de poliestireno e o muro, podendo tomar uma punição de cinco segundos caso não seguissem as normas.

Sainz passou reto na curva durante a primeira volta do GP e, após julgar errado sua velocidade através do espaço, sua McLaren bateu com força no muro, quebrando a suspensão dianteira esquerda. Depois da prova, ele afirmou que a concepção do local é um erro de projeto que não deveria existir.

O piloto da Williams George Russell, que estava atrás de Sainz nesse espaço, mas conseguiu evitar a batida, concordou que a curva deveria ser repensada.

"Em primeiro lugar, é uma das piores curvas do calendário", disse ao Motorsport.com. "Segundo, para as corridas, é um design terrível".

"Eu sugeri em uma reunião de pilotos mais cedo na temporada que temos o espaço para criar quase que uma Curva Um e Dois do Bahrein, quase que um hairpin, que pode criar uma corrida melhor, e evitaria que as pessoas cortassem a pista".

"Porque quando você entra em curvas de 90 graus que vai se estreitando e está em meio a outros três ou quatro carros, alguns vão sair".

Daniel Ricciardo recebeu uma punição de cinco segundos durante a corrida por cortar as zebras e não estava lento o suficiente para fazer a rota obrigatória.

"A geometria é estranha. Olha a minha situação. Eu freei, então tinha certeza que seria difícil. Mas é como ela foi feita, te deixa com esperança até o último segundo. Obviamente, no momento que você está comprometido, não tem como voltar atrás e você acaba perdendo mais que cinco segundos. É um ponto sem retorno".

"Para ser honesto, alguns pilotos reclamaram da Curva 2. Acho que eles poderiam fazer algo melhor em geral, acho que isso até ajudaria nas ultrapassagens. Eles têm espaço para brincar. Já falamos sobre isso no passado".

O diretor da FIA, Michael Masi admitiu que a curva não é fácil de lidar.

"A Curva 2 é uma das mais desafiantes para lidar a cada ano. Você mexe em um lugar e cria impacto em outra. Estamos tentando achar a melhor solução. Acho que encontramos uma solução razoável. Agora, tem como melhorar? Sim, sempre tem como".

Perguntado se brita poderia ser usado, ele lembrou: "Como já disse diversas vezes, há soluções diferentes para cada circuito, cada curva. A brita não é solução para tudo".

PÓDIO: Hamilton é punido e Bottas vence na Rússia, com Verstappen em segundo

PODCAST: Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?