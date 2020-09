A dupla punição ao britânico Lewis Hamilton, que treinou largadas irregularmente com a Mercedes antes do GP da Rússia, não foi a única polêmica da corrida deste domingo da Fórmula 1 em Sochi.

Logo no começo da prova, um incidente entre Charles Leclerc, da Ferrari, e Lance Stroll, da Racing Point, causou a entrada do safety car. O ferrarista conseguiu seguir na etapa e terminar em sexto, mas o canadense teve de abandonar a disputa. Veja o vídeo:

Stroll cobrou uma punição ao monegasco. De acordo com o piloto da Racing Point, é "ridículo" que Leclerc não tenha sido penalizado. O incidente foi notado pelos comissários, mas nenhum gancho foi considerado necessário.

"Estou bastante surpreso por ele não ter sofrido nenhuma punição", disse Stroll à Sky Sports. "Dei bastante espaço para ele, fiz a curva inteira do lado de fora e ele apenas acertou minha traseira direito".

"Eu dei a ele todo o espaço que pude e fui azarado. Mas ele poderia ter evitado, não precisava ter espalhado tanto para cima de mim. É meio ridículo que ele não tenha recebido uma punição", completou o canadense.

Com o resultado no GP da Rússia, Stroll estacionou nos 57 pontos e viu o companheiro mexicano Sergio Pérez, que terminou em quarto em Sochi, ficar apenas um ponto atrás na tabela de classificação. Já Leclerc empatou com o canadense. Veja a situação do campeonato.

