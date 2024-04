F1: Pilotos reclamam de logística da FIA com sprint na China

A Fórmula 1 está de volta a China depois de quatro anos fora do calendário e chega com novidades: uma das etapas da sprint acontecerá em terras chinesas. Contudo, a adição da prova curta em uma pista que é praticamente novidade não agradou muito os pilotos.

Em 2024, seis etapas contarão com o fim de semana de sprint: China, Miami, Áustria, Estados Unidos, São Paulo e Catar, com a etapa em Xangai sendo a grande novidade - uma vez que as outras pistas já são de conhecimento geral dos pilotos.

“Acho que [Xangai] como circuito de corrida é ótimo”, disse Carlos Sainz ao ser questionado, mostrando o lado positivo de ter a prova curta nesta etapa. “Acho que é um dos nossos favoritos para todos, é apenas uma ótima pista de corrida e uma pista que oferece uma boa possibilidade de ultrapassagem, então faz sentido que um sprint esteja lá.”

Por outro lado, Sergio Pérez trouxe o desconforto da preparação, fazendo contraponto ao que foi dito pelo espanhol. “Só espero que não haja problemas com a pista, furos de drenagem, problemas como esse”, disse Pérez. “Isso apenas nos deixará fora de sincronia."

“Para o show, provavelmente é uma coisa boa. Mas acho que do lado da preparação, será definitivamente muito difícil. Nunca corri lá, por exemplo, com a Red Bull, então vai ser muito o que fazer em um único treino.”

“Quando você fica um bom tempo longe da pista, acho que você nunca sabe o que vai vivenciar, certo? Então teria sido melhor ter um fim de semana de corrida normal lá", ponderou Max Verstappen. “Por outro lado, provavelmente apimenta um pouco mais as coisas, e talvez seja isso que eles gostariam de ver. Mas puramente do ponto de vista da direção, da perspectiva do desempenho do esporte, acho que não é a coisa mais inteligente a se fazer."

