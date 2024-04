Mesmo com o momento ruim que vive na Fórmula 1, Toto Wolff negou que a Mercedes 'jogará a toalha' em relação à geração atual de carros para focar no desenvolvimento do modelo de 2026, que marcará o início de uma nova era na categoria.

A Mercedes vive uma dura realidade, sem conseguir compreender o regulamento atual da categoria, com o retorno do efeito solo. E o W15, carro de 2024, a deixou ainda mais longe da Red Bull, exibindo características que "não fazem sentido".

Segundo a equipe, a suspeita é que o problema seja mais mecânico do que aerodinâmico, e Wolff diz que, sem dúvidas, Max Verstappen e a Red Bull já estão com o título encaminhado, enquanto o objetivo da Mercedes é ser novamente a melhor do resto.

Mas, com esse cenário, faria sentido parar de gastar dinheiro com um carro sem solução e focar no modelo de 2026, quando todos começarão do zero, onde a Mercedes poderá começar à frente dos rivais, assim como em 2014. Essa decisão ainda não precisa ser tomada, já que as equipes estão proibidas de testarem aerodinamicamente o novo carro antes de 01 de janeiro.

Mas quando questionado pelo Motorsport.com se, mais tarde no ano, a Mercedes pode decidir abandonar o carro do regulamento atual, válido até 2025, Wolff foi bem enfático.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Somos a Mercedes. Não podemos abandonar completamente o regulamento atual, performando no nível que estamos no momento. Essa não é a visão da marca, nem o nosso e de nossos parceiros. Então vamos continuar buscando".

"Mas, eventualmente, quando a FIA fechar o regulamento, nós, assim como as outras equipes, vamos começar a olhar, talvez um pouco mais cedo que os demais".

"Estamos neste pelotão, e não é satisfatório para nenhuma equipe lutar por P2, P3 ou P4. Eu sempre disse que, do ponto de vista desportivo, é o P1 que importa".

"Para 2026, tudo começa do zero, e isso nos dá uma oportunidade mais realista e para as outras equipes baterem a Red Bull. Mas há uma temporada e três quartos de outra até lá, não quero mais sofrimento pelos próximos 18 meses. Espero os momentos positivos e uma trajetória de subida".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Charles Leclerc, Ferrari SF-24 and George Russell, Mercedes F1 W15 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

