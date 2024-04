O chefe da Red Bull, Christian Horner, revelou após o GP do Japão de Fórmula 1 do último fim de semana como que o ex-chefão da categoria, Bernie Ecclestone, saiu como o grande vencedor de uma curiosa série de apostas envolvendo eles e Sergio Pérez.

Com o mexicano retornando à Suzuka pela primeira vez desde sua performance mais desapontadora de 2023, Horner estava curioso para saber como que Pérez se sairia. Com seu melhor resultado em classificação no Japão tendo sido um quarto lugar em 2022, eles fizeram uma aposta generosa caso ele ficasse na primeira fila.

Pérez conseguiu isso e, no final, perdeu a pole para Max Verstappen por apenas 0s066. Mas, quando Horner foi pagar o piloto, Pérez confessou que havia feito uma outra aposta separada com Ecclestone - que acabou levando o dinheiro do chefe da Red Bull.

"Eu tinha uma aposta com Pérez sobre ele fazer a primeira fila, porque sua melhor performance em classificação até então tinha sido um P4. Mas, quando ele venceu a aposta, ele disse que devia a Bernie a mesma quantia de dinheiro. Então ele repassou tudo, o beneficiário da primeira fila de Checo. Então o velho Bernie ainda está ganhando dinheiro em cima de nós mesmo não estando aqui".

Enquanto a situação divertiu Horner, ele foi só elogios a Pérez pela performance no Japão, incluindo ultrapassagens ousadas na 130R.

"Checo teve um fim de semana forte, ficando a menos de um décimo de seu companheiro na classificação. Seu ritmo de corrida era forte e, obviamente, ele tinha a desvantagem de ter que vir pelo tráfego".

"E em alguns momentos eu admito que fechei os olhos quando ele entrava na 130R. Eu me perguntava: 'precisava ser ali? Não podia esperar a reta?'. Ele não parecia uma pessoa com três filhos quando fazia aquelas manobras", brincou.

Pérez vive um forte começo de temporada próximo do fim de seu contrato atual com a Red Bull. Para Horner, o mexicano só precisa fazer o que está fazendo no momento.

"Ele está com a confiança alta, muito focado no trabalho e está confortável na equipe. Ele sabe que não tem contrato para o próximo ano. Ele é muito querido na equipe e começou a temporada da melhor forma possível".

