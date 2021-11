Apesar dos anos recentes na Fórmula 1 não terem sido dos melhores, a Williams segue sendo a segunda equipe de maior sucesso na história da categoria em termos de títulos de construtores, atrás apenas da Ferrari e à frente da McLaren, tudo obra de uma pessoa que não se rendeu às adversidades físicas que a vida lhe impôs após o acidente que o deixou tetraplégico.

Mas o legado de Frank Williams não está apenas em seus nove títulos de construtores. Ao longo de sua história, a equipe que leva seu nome também contou com sete campeões mundiais entre os pilotos, que apresentamos abaixo:

Alan Jones (1980)

Podio: ganador de la carrera Alan Jones, Williams, segundo lugar Jochen Mass, Arrows, y el tercer lugar Elio de Angelis, Lotus Photo by: Motorsport Images

Jones foi o primeiro piloto de tempo integral da Williams Grand Prix Engineering, e chegou á Grove em 1978. Em sua primeira temporada, subiu ao pódio no GP dos Estados Unidos. No ano seguinte, obteve quatro vitórias, mas não a primeira, que ficou a cargo de seu companheiro de equipe, Clay Regazzoni.

Mas o australiano passou a ter um papel mais relevante nos livros de história da equipe quando levou o campeonato de pilotos de 1980 graças à cinco vitórias e 67 pontos (71 sem descartes), além de uma campanha onde em que não subiu ao pódio apenas em quatro das 14 provas disputadas.

Keke Rosberg (1982)

Keke Rosberg y Frank Williams Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

O finlandês chegou na Williams em 1982 e com apenas 44 pontos e uma única vitória, no GP da Suíça, acabou campeão em um ano em que a equipe terminou apenas na quarta posição no Mundial de Construtores.

Nelson Piquet (1987)

Nelson Piquet no puede terminar la carrera, pero se convierte en Campeón del Mundo por tercera vez Photo by: Motorsport Images

O brasileiro chegou na Williams em 1986 e de imediato recuperou a competitividade característica, ficando em terceiro no campeonato com quatro vitórias. No ano seguinte, derrotou Nigel Mansell com três vitórias e sete pódios, para somar 73 pontos e conquistar seu terceiro e último título mundial antes de deixar a equipe no final do ano.

Nigel Mansell (1992)

Podio: el segundo lugar Nigel Mansell, Williams Renault, celebra su victoria en el campeonato mundial Photo by: Motorsport Images

Depois de dois anos com a Ferrari logo após uma relação de quatro com a Williams, Mansell voltou à equipe de Frank em 1991 e de imediato se colocou como candidato ao título, terminando com a segunda colocação com cinco vitórias. No ano seguinte, obteve o tão aguardado título mundial, com nove vitórias e mais três pódios. Mansell tem a distinção de ser o primeiro britânico campeão com o carro britânico da Williams.

Alain Prost (1993)

Alain Prost, Williams FW15C Renault Photo by: Motorsport Images

De volta após um 1992 sabático, Prost regressou à F1 com a Williams sabendo que o carro que havia sido desenvolvido poderia ser altamente dominante, o que confirmou na pista. Em sua única temporada com a equipe de Grove, e sua última na categoria, teve sete vitórias e cinco pódios em um ano de 16 provas, terminando fora dos pontos apenas três vezes.

Damon Hill (1996)

Damon Hill, Williams Photo by: Motorsport Images

Hill chegou à Williams como companheiro de Prost e, em seu primeiro ano, foi terceiro no Mundial de Pilotos. Em 1994 e 1995, disputou o título duramente contra a Benetton e Michael Schumacher, antes de conquistar o tão sonhado troféu em 1996, com oito vitórias e mais dois pódios.

Jacques Villeneuve (1997)

Podio: Jacques Villeneuve, Williams, celebra el haber sido campeón del mundo con los pilotos de McLaren Mercedes David Coulthard y Mika Hakkinen Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

O último piloto campeão com Frank Williams, no ano que encerrou a parceria com a Renault nos anos 1990. Villeneuve chegou à F1 vindo da CART, logo após conquistar o título. Em seu primeiro ano, foi vice-campeão com quatro vitórias, tendo como companheiro o campeão Hill.

Já no ano seguinte, lutou até o fim contra Michael Schumacher, vencendo seis corridas e conquistando o título em um final dramático, marcado pelo acidente com o alemão. 24 anos depois, Villeneuve segue sendo o último campeão da Williams.

