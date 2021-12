Lewis Hamilton "mudou de direção" na última parte da temporada de Fórmula 1 de 2021, de acordo com o ex-piloto e comentarista Martin Brundle.

O piloto da Mercedes venceu o GP da Rússia no final de setembro, antes de ficar sem triunfar nas três corridas seguintes, vendo o rival do campeonato Max Verstappen aumentar sua liderança na classificação para 19 pontos.

Mas, após ter um novo motor no GP de São Paulo, Hamilton obteve uma vitória soberba apesar de ter largado em 10º no grid após uma penalidade.

O heptacampeão dominou a corrida seguinte no Catar para reduzir a diferença para Verstappen em apenas oito pontos, antes das duas últimas corridas na Arábia Saudita e em Abu Dhabi.

Brundle avalia que subir uma marcha na segunda metade da temporada sempre foi uma característica de Hamilton, e que tanto ele quanto sua equipe fizeram isso novamente este ano.

"É quase como se ele tivesse ido para um outro patamar", disse Brundle a uma mídia selecionada, incluindo o Motorsport.com. "Ele costumava fazer isso depois das férias de verão, e as pessoas simplesmente não viam para onde ele ia quando conquistava seus títulos da Mercedes.”

"E eu acho que ele fez o mesmo novamente, provavelmente um pouco mais tarde, e a Mercedes fez a mesma coisa que Lewis fez.”

“E de repente, você se pergunta se ele não é agora o favorito para o campeonato com esse tipo de impulso.’

"Mas só precisa de algum tipo de tropeço, confiabilidade, contato, furo, o que for, e Max pode levar o título no próximo fim de semana. Provavelmente não vai, mas pode.”

"Portanto, está muito bem equilibrado. E acho que o sobe e desce da temporada é o que a Red Bull mais espera."

Hamilton correu com um motor mais antigo no Catar, mas terá a unidade mais potente que usou no Brasil novamente à sua disposição no GP da Arábia Saudita neste fim de semana.

Apesar disso, Brundle não acredita que o britânico será capaz de dominar como fez no Catar, mas espera que a Mercedes seja a equipe a ser batida novamente.

"Não, não acho", disse Brundle quando questionado se esperava que Hamilton dominasse este fim de semana. "Porque eu acho que eles usaram muito aquele motor, você sabe, e a Mercedes teve o que eles chamam de ‘deg’, degradação de seus motores.”

“A Red Bull parecia ter uma asa traseira que funciona incrivelmente bem em algumas pistas e não em outras nesse aspecto.”

"Eu sei que há oito pontos nisso, e os pontos significam tudo. Mas em quem você colocaria seu dinheiro? Quer dizer, é literalmente um único incidente que pode mudar isso, mas não acho que eles serão tão dominantes como no Brasil, mas ainda acho que vai ser o carro a ser batido na Arábia Saudita.”

O final da temporada em Abu Dhabi, que Verstappen venceu no ano passado, acontecerá em um layout revisado como resultado de mudanças destinadas a melhorar o show, e Brundle acredita que os ajustes irão beneficiar as características do carro de Hamilton.

"Mudou drasticamente", disse ele sobre Abu Dhabi. “A Red Bull dominou lá no ano passado, mas você tem que lembrar que Lewis ainda estava se recuperando da Covid-19 e não estava em sua melhor forma. E Max fez a corrida certa.”

“A pista mudou muito, está muito mais rápida, cerca de 11 segundos. Quando se trata de circuitos de alta velocidade, a Mercedes parece ter a vantagem.”

"Portanto, nestes próximos dois circuitos, tenho certeza que a Mercedes está se sentindo muito confiante."

