Um novo pneu Pirelli para chuva que não precisa ser aquecido em cobertores será apresentado na sexta corrida da temporada de 2023, em Ímola, em abril.

A mudança de especificação foi formalmente aprovada na reunião de hoje da Comissão da Fórmula 1, realizada na sede da organização em Londres.

Uma declaração da F1/FIA disse que “após testes bem-sucedidos da Pirelli, com o apoio das equipes, a Pirelli chegou a um pneu para chuva que tem muito mais desempenho do que a especificação anterior – esse tipo de pneu não requer o uso de cobertores”.

A nova especificação foi introduzida após sessões dedicadas de testes em clima úmido realizadas por várias equipes durante o inverno e originalmente destinadas a 2024, quando os cobertores devem ser banidos para pneus de chuva e seco.

As condições de chuva e especialmente a visibilidade têm sido um grande ponto de discussão nos últimos anos, após várias corridas polêmicas, principalmente o GP da Bélgica de 2021.

A Comissão da F1 também confirmou que o novo projeto do pacote para clima úmido – que terá carros equipados com arcos de roda projetados para reduzir o spray – será testado na pista no meio desta temporada.

A FIA já realizou sua própria pesquisa de CFD, mas as equipes agora receberam autorização oficial para fazer o trabalho de túnel de vento e CFD no impacto dos arcos fora das restrições de teste aerodinâmico e do limite de custo.

A declaração observou: “Além disso, a FIA agradece as ofertas de apoio feitas pelas equipes para o projeto do pacote de clima úmido, conforme apresentado na última reunião da Comissão de F1.

“Uma diretriz técnica está sendo preparada para permitir que as equipes façam esse trabalho fora dos limites de restrição de teste aerodinâmico (ATR) e fora do limite de custo. Os testes de pista serão planejados para o segundo ou terceiro trimestre de 2023”.

No final do ano passado, o novo diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, deu algumas dicas sobre o projeto.

“Achamos que será algo usado apenas algumas vezes por ano, talvez três, esse tipo de coisa”, observou ele.

“Não queremos que toda vez que cai uma gota de chuva, de repente você tenha que encaixar essas coisas.

“Fizemos muitas simulações de CFD, porque queremos garantir que o efeito desses dispositivos seja relativamente pequeno na aerodinâmica geral. Ainda há um efeito, mas não maciço.

“Além disso, estamos simulando chuva e assim por diante, e vendo como isso afeta a pulverização. O que é um pouco desafiador nas simulações é determinar a proporção relativa do que vem do difusor para o que vem dos pneus.

“Assim que tivermos uma solução, faremos alguns protótipos e os executaremos em alguns carros para tentar avaliar isso adequadamente”.

