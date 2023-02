Carregar reprodutor de áudio

Carlos Sainz admitiu que “não estava pronto” para lutar pelo campeonato de Fórmula 1 em 2022, depois de “abandonar” a consistência que exibia na McLaren e inicialmente na Ferrari.

O espanhol mudou para a Ferrari em 2021, terminando em quinto lugar no campeonato de pilotos, ficando duas posições à frente do companheiro de equipe, Charles Leclerc, e com quatro pódios.

Mas Leclerc saiu na frente em 2022 com o retorno do efeito solo na F1.

O monegasco provou ser o rival mais próximo de Max Verstappen com três vitórias e segundo nos pontos, Sainz subiu ao pódio apenas uma vez em seu caminho para outro quinto lugar.

Refletindo sobre seu difícil segundo ano na Scuderia, Sainz agora admite que não estava pronto para lutar pelo título.

“Para ser honesto, provavelmente com o carro do ano passado, eu não estava pronto. Se o campeonato tivesse acontecido talvez com o carro de 2021, eu estaria pronto.

"Eu provei ser no meu primeiro ano com a Ferrari. Mas no ano passado eu me encontrei nessa posição. Acontece.

“É a longa carreira de um piloto de F1. Sempre haverá carros feitos para você e você entra e, sem nem mesmo forçar, realiza um tempo de volta excepcional.

"Existem outros carros que você empurra, tenta, e parece que falta um pouco que talvez me faltasse no ano passado."

Sainz acrescentou que precisou se ajustar para lutar na frente do pelotão novamente, como em sua carreira de monoposto júnior, depois de subir no grid da F1 com passagens pelas equipes de meio de grid como Toro Rosso, Renault e McLaren.

Ele continuou: “É verdade que também aprendi muito no ano passado lutando na frente.

"É diferente de lutar no pelotão intermediário. O nível de pressão é diferente, o nível de gerenciamento, como vencer uma corrida, como fazer uma pole position, são coisas que eu não fazia há nove anos, oito anos, desde meus dias de World Series.

"É provavelmente uma experiência que me fará bem este ano, eu acho."

Sainz também reconheceu que o nervoso F1-75 o forçou a 'abandonar' o estilo de direção consistente que desfrutou durante suas duas temporadas na McLaren e depois em 2021 na Ferrari.

Discutindo as áreas em que precisa melhorar, Sainz disse: “A consistência costumava ser um dos meus trunfos mais fortes como piloto.

