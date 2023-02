F1: FIA mudará zonas de DRS em cinco corridas de 2023

Carregar reprodutor de áudio

A FIA revelou que as zonas DRS serão alteradas em cinco circuitos de Fórmula 1 este ano para ajudar a melhorar o espetáculo.

Após o primeiro ano da nova geração de carros, foi amplamente aceito que em alguns locais as ultrapassagens com DRS foram muito fáceis, enquanto em outros as zonas eram muito curtas.

Tendo analisado de perto os dados da última temporada, a FIA agora revelou que ajustes serão feitos nos circuitos do Bahrein, Jeddah, Melbourne, Baku e Miami para melhor equilibrar as coisas.

Embora não tenha havido confirmação de exatamente quais revisões estão sendo feitas em cada pista, Melbourne deve obter uma quarta zona DRS para ajudar os carros a ficarem mais próximos uns aos outros.

Assim como as zonas DRS sendo ajustadas, a FIA confirmou que o trabalho de recapeamento está sendo realizado em Baku e Miami, com Jeddah avançando com ajustes no circuito para melhorar a visibilidade.

Outras mudanças

Durante a reunião da Comissão da F1 em Londres nesta terça-feira para discutir uma série de assuntos, também foi acordado que haverá um relaxamento das regras sobre quais mensagens de rádio poderão ser enviadas entre pilotos e equipes a partir de agora.

Houve uma repressão sobre isso há alguns anos para impedir que as equipes treinassem demais os seus pilotos.

Também serão feitas mudanças na forma como o parque fechado é organizado nos finais de semana de corrida sprint. As equipes terão mais liberdade para trocar peças que podem ser danificadas, e haverá maior uso de formulários autodeclarados das equipes como forma de melhor se policiar.

As revisões na redação dos regulamentos relativos à distribuição de pontos para corridas mais curtas, que causaram polêmica no GP do Japão do ano passado, também foram aprimoradas.

Os ajustes garantirão que os pontos completos sejam concedidos apenas para corridas que percorram a distância total, enquanto pontos limitados serão distribuídos se as corridas forem interrompidas ou não puderem percorrer sua distância total devido a interrupções.

Também foi acordado que um desligamento de inverno será implementado para ambas as equipes e fabricantes de unidades de potência.

O limite de custo também aumentou de US$ 1,2 milhão para US$ 1,8 milhão para cada grande prêmio acima do limite de 21 corridas estabelecido nas regras. Isso foi feito porque os eventos extras geralmente são fora da Europa, que são mais caros.

