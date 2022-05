Carregar reprodutor de áudio

Os organizadores do GP de Miami de Fórmula 1 fizeram um segundo recapeamento da problemática curva 17 da pista durante a noite desta sexta-feira.

Além disso, a FIA decidiu remover duas zebras da chicane na entrada dos boxes e as substituiu a sinalização por cones.

Os problemas com a superfície surgiram na quinta-feira antes de qualquer ação no circuito, após a atividade de safety car e de voltas para VIPs.

Manchas causadas por danos apareceram tanto na curva 17, quanto na curva 7, a esquerda, do lado de fora da falsa marina.

Acreditava-se que os problemas se deviam ao processo de pavimentação nesses pontos específicos e, portanto, não havia medo de que outras partes da pista fossem afetadas.

Na noite de sexta-feira, foi decidido fazer uma segunda tentativa de recapeamento da curva 17, além de realizar alguns trabalhos adicionais na saída da curva, que não haviam sido resolvidos anteriormente.

Em uma versão atualizada das notas do diretor de corrida emitidas para as equipes na manhã de sábado, Niels Wittich relatou: “O ápice e a saída da curva 17 foram recapeados”.

A chicane na entrada nos boxes, com suas duas curvas fechadas, foi um ponto de discussão antes do fim de semana.

O sistema de cronometragem da F1 foi originalmente configurado com o limite de velocidade de 80 km/h.

Pit entry chicane Photo by: Adam Cooper

Após as inspeções na pista na quinta-feira, Wittich decidiu que, por razões de segurança, o início da área de limite de velocidade deveria ser mudado para pouco antes da chicane.

No entanto, ainda havia preocupações com a segurança e a perspectiva de um piloto bater no meio-fio desajeitadamente e ser enviado para o pitwall à esquerda, especialmente quando estiver no limite, em condições de corrida.

Após uma discussão no briefing dos pilotos, foi decidido remover as zebras antes da ação da pista de sábado.

Em suas anotações, Wittich disse: “As zebras na entrada dos pits foram removidas e substituídas por uma sinalização vertical (cones)”.

Qual equipe é a favorita para o GP de Miami?

Podcast Boletim - Russell surpreende e lidera em Miami; Verstappen com problemas e Sainz bate