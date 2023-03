F1 planeja sábado de sprint diferente e 'autônomo' em Baku

Carregar reprodutor de áudio

Depois de introduzir as corridas sprint no calendário no ano passado, a Fórmula 1 estuda uma maneira de trabalhar as provas 'curtas' do sábado de maneira mais autônoma em relação à corrida principal que acontece no domingo.

A ideia é que a sprint e o GP tenham suas próprias sessões de classificação e que o resultado da corrida curta não afete as posições no grid para o evento principal. O plano foi anunciado pelo CEO da categoria, Stefano Domenicali, na última reunião da Comissão da F1, onde recebeu amplo apoio dos chefes de equipe.

Em seguida, foi apresentado aos diretores esportivos dos times em uma recente reunião do Comitê Consultivo Esportivo, onde as regras são afinadas com a FIA. Ao que tudo indica, os diretores pediram à entidade que voltasse com um conjunto definitivo de atualizações das regras para fazerem as considerações. As discussões continuaram dentro da FIA durante o fim de semana do GP da Austrália e os detalhes finais ainda não foram decididos.

Um plano é que o TL1 de sexta-feira seja seguido por uma sessão de classificação para a corrida principal de domingo. No sábado, o TL2, anteriormente redundante e impopular, seria substituído pelo quali para a sprint mais tarde naquele dia. No entanto, uma versão alternativa com classificação para sprint na sexta-feira e classificação para corrida no sábado também está sendo discutida.

O desafio é que o que parece uma mudança relativamente simples envolverá grandes atualizações nos regulamentos esportivos que já passaram por uma revisão quando as sprints foram introduzidos em 2021. Há muitos aspectos a serem considerados, como o tratamento do parque fechado e a alocação dos pneus. A Pirelli já fabricou e despachou os pneus para o fim de semana de Baku.

Para as sprints, cada piloto tem 12 conjuntos compostos de dois conjuntos de pneus gama dura, quatro conjuntos de médios e seis conjuntos de macios. Será impossível correr duas sessões de classificação completas em três partes no formato usual com os pilotos usando pneus novos em ambas.

As equipes precisam devolver dois sets após o TL1 e, normalmente, usariam quatro sets de macios na sessão de qualificação da corrida de sexta-feira. Se as sessões de classificação de sexta e sábado forem realizadas no formato normal, as equipes poderão usar pneus usados no segundo 'evento'.

No entanto, uma opção alternativa que foi discutida é uma forma de quali com uma volta, que foi usada com vários graus de sucesso em 2003 e que envolveria menos uso de pneus. A complicação é que qualquer versão atualizada do regulamento terá que ser elaborada pela FIA e depois executada pelas equipes por meio dos diretores esportivos que formam o SAC.

No entanto, muitos deles têm feriados planejados durante as férias de abril e o período da Páscoa, o que pode atrasar o processo de ajuste das regras. O desafio logístico de fazer com que as regras revisadas sejam verificadas pelos membros do SAC e depois enviadas à Comissão de F1 e ao Conselho Mundial de Automobilismo para aprovação final a tempo de Baku pode ser insuperável.

No entanto, se isso não puder ser feito, o novo formato poderá ser apresentado no próximo evento de sprint: na Áustria, no verão. O chefe da Haas, Gunther Steiner, confirmou que a discussão sobre o formato da sprint se sobrepõe aos comentários recentes de Domenicali em relação à redução da quantidade de treinos livres em geral.

"Em Baku, estamos falando de uma segunda qualificação", disse Steiner. "Não sabemos como o fazemos e se o fazemos. Acho que depois de fazermos isso, em vez do TL2 em um evento de sprint no sábado de manhã, fazemos uma classificação e então estamos em uma situação para avaliar se um TL, que seria o TL1, seria suficiente para obter o que queremos."

"E então decidir o que vem a seguir para tornar a sessão de treinos livres mais interessante para o espectador, porque é disso que precisamos. Acho que precisamos seguir passo a passo, superar esse obstáculo de como podemos fazer uma segunda classificação no fim de semana nos eventos de sprint e, talvez, dar o próximo passo, o que faremos a seguir? Acho que não temos que resolver tudo de uma só vez agora, de repente, sem fazer sessões de treinos livres."

