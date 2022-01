Além do novo regulamento técnico, a Fórmula 1 também terá outras mudanças importantes na temporada que incluem finais de semana mais 'compactos'. Para se adaptar ao longo calendário de 2022 - o maior da história - a categoria deve reduzir as atividades no paddock e aumentará a duração do TL1 e TL2 para 90 minutos, segundo informações do jornalista Dieter Rencken, repórter do portal RacingNews365.

Em vez dos trabalhos começarem na quinta-feira de manhã - quarta-feira no caso de Mônaco - o início será agora na sexta. As equipes terão compromissos burocráticos e com a mídia até a hora do primeiro treino, estipulado para começo às 13h do horário local (geralmente às 9h no horário de Brasília, dependendo do fuso-horário), com o segundo marcado para, no mínimo, duas horas depois e ambos com 1h30 de duração.

O regulamento revisado diz: "Uma nova sessão de treinos livres (TL3), com duração de uma hora e início não inferior a dezessete horas e meia após o final do TL2, ocorrerá no dia anterior à corrida. A classificação será disputada no dia anterior à prova e iniciará não menos de duas horas após o final do TL3".

Ou seja, a estrutura dos treinos segue a tradicional, com o TL3 no mesmo dia da qualificação e os dois primeiros na sexta-feira. Para os fãs, a redução de atividades no paddock significa o fim das caminhadas no pitlane, mas o regulamento determina que os pilotos devem participar das interações previstas no dia, como a sessão de autógrafos de sábado.

"Dentro de um período de uma hora terminando não mais que a 1h30 antes do TL3, todos os pilotos devem estar disponíveis para as atividades com fãs por um período máximo de 15 minutos cada dentro de uma hora", de acordo com as regras revisadas.

Não há mudanças no formato da classificação - que mantém Q1 de 18 minutos, Q2 de 15 e Q3 de 12, com a corrida sprint em eventos selecionados - e dos GPs, determinados a iniciar com ao menos quatro horas de antecedência antes do pôr do sol - com exceção, é claro, das corridas noturnas.

Confira como ficaria o final de semana da F1 com as mudanças previstas (no horário local do país sede do GP)

Sexta-feira

09h: Compromissos com a mídia, documentação e verificação

13h-14h30: TL1

15h-16h: Sessão de mídia com representantes das equipes

17h-18h30: TL2

19h: Mídia e briefings

Sábado

09h-10h30: Interação dos pilotos com os fãs e sessão de autógrafos, mínimo de 15 minutos por equipe

12h-13h: TL2

15h-16h: Treino classificatório

17h: Mídia e briefings

Domingo

13h30: Desfile dos pilotos

15h: Largada do GP

18h: Mídia

