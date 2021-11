Na tarde deste domingo, foi realizado o GP da Cidade do México de Fórmula 1, etapa disputada no Autódromo Hermanos Rodríguez, na capital do país americano.

Por isso, o PÓDIO chega com toda a análise da prova mexicana, com comentários do engenheiro Rico Penteado (@rico.penteado), que já chefiou o departamento de motores da Renault na F1, e do jornalista Felipe Motta (@felipemottaoficiall), apresentador dos canais ESPN.

O programa é apresentado por Carlos Costa (@ocarlos_costa), repórter do Motorsport.com.

F1 AO VIVO: Verstappen BRILHA e vence no México, com Hamilton em 2º e Pérez em 3º; assista ao debate

Podcast #143 – TELEMETRIA: O que Mercedes e Hamilton têm que fazer para vencer no México

