F1: Verstappen faz grande largada, administra e vence no México

Max Verstappen confirmou o favoritismo no GP do México de Fórmula 1 deste domingo (7). O piloto da Red Bull, que largou na terceira posição, fez um grande início, quando pulou à frente logo na primeira curva.

Lewis Hamilton viu seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, vacilar na largada e ser rodado por Daniel Ricciardo. O inglês nunca conseguiu abordar o holandês durante a prova, mas conseguiu garantir o segundo posto.

Herói local, Sergio Pérez terminou na terceira posição, garantindo mais um pódio, após tentar superar Hamilton nas voltas finais.

A Corrida

Na largada, Verstappen saltou à frente e tomou a liderança de Bottas, que rodou após toque de Daniel Ricciardo. Com o finlandês 'rodado' na pista, o pelotão de trás se meteu em grande confusão, com Yuki Tsunoda e Mick Schumacher levando a pior, ao se tocarem. O safety car foi acionado.

A relargada ocorreu na abertura da quinta volta, com Verstappen mantendo a liderança com tranquilidade. Na 10ª volta, o piloto da Red Bull já abria três segundos de vantagem sobre o da Mercedes.

Pérez se mantinha na terceira posição e tinha Gasly bem atrás neste mesmo ponto da corrida. As duas Ferraris, de Leclerc e Sainz, estava logo atrás do francês.

Bottas tentava se recuperar do prejuízo do início da corrida e 'sofria' para superar Ricciardo, pela 14ª colocação.

Na 20ª volta, a margem de Verstappen para Hamilton passava dos sete segundos, com Pérez mais próximo do inglês, cerca de dois segundos.

Entre os primeiros,, Hamilton foi o primeiro a fazer seu pitstop, com a Mercedes optando pelo composto duro na 30ª volta. O inglês voltou na quinta posição, mas logo herdou o quarto lugar, com a parada de Leclerc.

Verstappen fez sua parada na 34ª volta, com a Red Bull também optando pelos pneus duros. Pérez liderava em casa pela primeira vez, enquanto não fazia o seu pit stop, levando a torcida à loucura.

Pérez fez sua parada com 40 voltas, retornando na terceira posição, mas a nove segundos atrás de Hamilton.

Após ter ficado um bom tempo atrás de Ricciardo, Bottas fez sua parada na 42ª volta e a Mercedes acabou realizando pit stop de 11 segundos, mostrando uma face completamente oposta do dia do finlandês, se comparada ao sábado.

Ao mesmo tempo que Verstappen aumentava sua vantagem sobre Hamilton, Pérez se aproximava do inglês, com a expectativa de briga nas voltas finais da corrida.

E 'Checo' chegou em Hamilton a partir da 60ª volta. Ele fez alguma pressão, chegou a abrir asa móvel, mas após ambos enfrentarem retardatários, o mexicano não conseguiu a segunda posição.

Com extrema tranquilidade, Verstappen cruzou a linha de chegada em primeiro, seguido de Hamilton e Pérez.

A Fórmula 1 volta no próximo fim de semana com o GP de São Paulo, no Autódromo de Interlagos.

Resultado final

