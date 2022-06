Carregar reprodutor de áudio

Mesmo desconfiando de suas próprias chances, a pole position para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 é de Charles Leclerc. O monegasco diz que ficou "extremamente feliz" com o resultado, especialmente após achar que o favoritismo estava do lado da Red Bull, mas mantém a cautela sobre as possibilidades no domingo.

O piloto da Ferrari entregou uma volta voadora no fim da classificação para garantir a primeira posição, sua sexta em oito corridas da temporada 2022. Após o fim da sessão, comentou sobre o feito.

"A sensação dessa é boa... Obviamente todas as poles são boas. Mas essa eu provavelmente não esperava, porque achava que a Red Bull estava mais forte. Especialmente no Q1 e no Q2 eu sofri para ser mais rápido".

"Mas na última volta tudo deu certo. E, mais uma vez, consegui fazer uma boa volta, então estou extremamente feliz".

O monegasco ainda foi questionado sobre o que esperar para amanhã, e destacou o desafio com os pneus.

"Estou muito animado para amanhã. Acho que será um pouco tenso, porque o gerenciamento de pneus é algo fundamental aqui. Em Barcelona e Mônaco, acho que estávamos gerenciando bem. Mas mesmo em Mônaco era difícil de prever qualquer coisa".

"Mas no geral, nosso ritmo de corrida evoluiu desde que trouxemos as atualizações. Então amanhã será bem interessante para ver se isso se repete aqui".

F1 AO VIVO: FERRARI X RED BULL no QUALI para o GP do AZERBAIJÃO. Quem PREVALECE? Assista ao DEBATE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: