Carregar reprodutor de áudio

Após conseguir apenas a terceira posição do grid na sessão classificatória em Baku, Max Verstappen disse que "sofreu" um pouco para encontrar equilíbrio do RB18 e lamentou desempenho: "Não é o ideal".

Charles Leclerc superou Sergio Pérez e foi o mais rápido na classificação para o GP do Azerbaijão da Fórmula 1, que aconteceu neste sábado no circuito de Baku. Em volta 'voadora, o monegasco da Ferrari cravou 1min41s359 e garantiu a pole position para a corrida de domingo.

Pérez largará da primeira fila ao lado de Leclerc, enquanto o líder do campeonato Verstappen sairá da terceira posição.

Em entrevista após a classificação, Verstappen disse que "sofreu" um pouco para encontrar equilíbrio com o RB18 em Baku. Apesar de não ter achado que teve o desempenho ideal, o holandês enxerga o P2 e o P3 da Red Bull no grid de largada para a corrida de domingo como uma "boa oportunidade".

"Acho que o início da volta foi bom. Então isso se afastou um pouco de mim: pequenos erros. Então, não é o ideal, mas em geral apenas sofrendo um pouco para encontrar o equilíbrio entre a frente e a traseira em uma volta. Então, não é o que eu quero, mas ainda assim, acho que, como equipe em segundo e terceiro, temos uma boa oportunidade para amanhã."

Questionado se o ritmo de corrida da escuderia austríaca é capaz de desafiar a Ferrari no GP do Azerbeijão, Max respondeu: "Acho que vamos descobrir amanhã. Mas acho que no geral, sim, parece que falta talvez um pouco em uma volta."

"Mas, claramente, acho que, a longo prazo, normalmente nosso carro deve estar muito bom", concluiu.

F1 AO VIVO: Leclerc SUPERA Pérez e é POLE em Baku! Verstappen é terceiro; assista a análise do grid

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: