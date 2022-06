Carregar reprodutor de áudio

Sergio Pérez acredita que o problema no motor do seu RB18 em Baku lhe custou uma chance de tentar garantir a pole position.

Neste sábado, a Fórmula 1 realizou a sessão classificatória para o GP do Azerbaijão da temporada de 2022 da categoria. Charles Leclerc 'voou' em sua volta final do Q3 para ficar com a posição de honra do grid para a corrida de domingo em Baku. Pérez terminou com o segundo tempo, à frente do seu companheiro de equipe Max Verstappen.

Carlos Sainz, George Russell, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel e Fernando Alonso completaram os 10 primeiros.

Em entrevista após a classificação, o mexicano da Red Bull disse que um problema no motor do seu RB18 durante a sessão classificatória lhe custou a chance de tentar uma pole position para o GP do Azerbaijão.

"Eu bati na barreira algumas vezes. Felizmente, conseguimos sobreviver, o que é realmente fundamental aqui. Mas não foi uma classificação ideal porque no final tivemos um problema com o motor. Não conseguimos ligá-lo. E isso significou que perdemos", disse Pérez.

"Eu estava basicamente sozinho. E isso tem muito poder aqui. Quem sabe seria o suficiente para a pole, mas certamente perdemos alguns décimos. Mas acho que Charles tem uma volta muito boa."

Questionado se estava confiante para a corrida de domingo, Pérez respondeu: "Sim, acho que amanhã temos uma corrida muito longa pela frente. Então, nós apenas temos que ter certeza de que estamos lá."

"É uma corrida muito longa, então a qualquer momento você pode cometer um erro. E é isso", concluiu.

