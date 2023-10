Em 2026, a Fórmula 1 vai passar por um processo de mudança de regulamento em relação às unidades de potência, mas, além do aspecto técnico que isso implicará, também pode ser um ponto importante no mercado de pilotos.

O recente anúncio da prorrogação de contrato de Oscar Piastri com a McLaren até 2026 chamou a atenção por conta do momento em que o vínculo será concluído. O australiano se tornou apenas o segundo piloto a se comprometer com uma equipe até este ano. Além dele, está Max Verstappen, cujo acordo com a Red Bull vai até 2028.

Para todos os outros pilotos do grid atual, os contratos terminam em 2024 ou 2025 e, portanto, 2026 é uma página em branco para eles.

O importante é que a temporada de 26 verá a introdução de um grande pacote de regras de chassi e, mais importante ainda, uma nova 'fórmula' de unidade de potência e isso inevitavelmente desperta lembranças de 2014, a última vez que houve uma grande mudança.

Naquela ocasião, a Mercedes deu um grande salto sobre as rivais Ferrari e Renault, obtendo uma vantagem que durou várias temporadas. E quando a recém-chegada Honda chegou com um ano de atraso em 2015, tendo que começar um programa de F1 do zero, seu péssimo desempenho inicial mostrou como era difícil acertar.

Desta vez, a mudança talvez não seja tão grande quanto a dos V8s para o V6 híbrido, mas também não é insignificante.

Em teoria, Honda, Ferrari, Mercedes e Renault têm uma vantagem graças ao conhecimento que adquiriram na última década, enquanto que para as novatas Audi e Red Bull/Ford, a tarefa é mais assustadora. Até o momento, ninguém tem ideia de como as seis unidades de potência serão comparadas quando estiverem no grid para a primeira corrida sob as novas regras, em março de 2026.

Tudo o que cada um dos fabricantes sabe é onde estão atualmente em suas próprias curvas de desenvolvimento, enquanto ouvem algumas fofocas ocasionais no paddock sobre outros que estão atrás ou à frente. Os pilotos e seus chefes ficam na dúvida sobre o desempenho de suas equipes atuais em 2026, e sabem ainda menos sobre onde os rivais provavelmente estarão.

O que todos querem fazer é repetir o tipo de decisão inspirada que Lewis Hamilton tomou em setembro de 2012, quando chocou o paddock da F1 ao deixar a McLaren e assinar com a Mercedes, uma equipe que havia terminado em quarto lugar nas duas temporadas anteriores e foi apenas a quinta colocada naquele ano.

No entanto, os regulamentos híbridos de 2014 estavam se aproximando, e os chefes da Mercedes, Ross Brawn e Niki Lauda, convenceram Hamilton de que a Mercedes estava bem à frente com seu projeto e seria o lugar para estar.

Tendo sido persuadido, sua decisão de se juntar à Mercedes foi toda voltada para o híbrido e para o longo prazo, e valeu a pena espetacularmente quando a equipe assumiu completamente o comando em 2014. Ele venceu o primeiro do que seriam seis campeonatos mundiais com o híbrido Brixworth V6.

A mudança de Hamilton para a Mercedes é um estudo de caso ideal, uma vez que todos os pilotos começam a pensar se querem ficar onde estão ou se querem tentar uma vida mais 'verde' em outro lugar.

O aspecto mais intrigante é que o atual líder da F1, Verstappen, já assumiu um compromisso, na época em que o projeto do motor da Red Bull não era muito mais do que uma ideia. Foi uma decisão difícil de tomar?

"Não, na época não", diz o holandês quando perguntado pelo Motorsport.com. "Eu me sinto feliz aqui. E, é claro, em 26, você tem motores diferentes novamente, mas também não estou muito preocupado com tudo isso. Vamos resolver na hora certa."

"Eu já disse isso depois de 21, não há motivo para sair, eu realmente acredito em todos da equipe. E sim, eu não gosto quando você está no último ano do seu contrato e está realmente deixando para depois, porque aí você começa a criar uma sensação estranha dentro do time."

"Porque talvez eles pensem: 'Ah, talvez ele esteja indo embora ou ainda não tenha assinado contrato, será que temos que mostrar tudo?'

"Não quero nem chegar a esse ponto. Quando você se sente feliz e se sente bem na equipe, não há motivo para sair. É claro que é uma longa extensão, mas não vejo nenhuma razão para ir para outro lugar."

Verstappen já tomou sua decisão, mas está ciente de que seus rivais precisam ficar de olho na situação do motor.

"Sim, acho que isso também faz parte da F1, não é?", diz ele. "Às vezes, é um pouco mais difícil se decidir. Tenho sorte de ter crescido na família Red Bull e acho que estamos crescendo juntos novamente porque, quando entrei, era o período de tentar reconstruir depois dos anos de grandes campeonatos."

Enquanto isso, seu chefe de equipe, Christian Horner, admite que, no momento, até mesmo a equipe está com dúvidas.

"Não há bola de cristal para 2026", diz ele. "Quem sabe quem será competitivo? Haverá regulamentos de chassi completamente novos, uma filosofia aerodinâmica completamente nova, portanto, o chassi terá um papel fundamental."

"O motor terá um papel fundamental com a divisão entre eletrificação e combustão, e o combustível também terá um papel fundamental nisso. Portanto, para nós, começar do zero é o nosso maior risco e a nossa maior oportunidade."

"Portanto, será uma jornada interessante, e tenho certeza de que todos os fabricantes de motores estão trabalhando arduamente. Temos novos fabricantes chegando e a Audi também. Mas é um desafio significativamente diferente do conjunto atual de regulamentos de UP."

Um dos pacotes mais intrigantes de 2026 é o da Aston Martin, que terá a Honda como parceira de trabalho. Será que a fabricante japonesa manterá sua forma de líder atual no novo conjunto de regras ou terá um início lento mais uma vez?

O diretor da Aston Martin, Mike Krack, disse que a Honda já está participando de discussões com possíveis pilotos, enquanto a equipe considera suas opções.

"Acho que hoje em dia o fato de abrir uma carteira de dinheiro não é mais um argumento", diz ele. "Sem dúvida, é um argumento, mas os pilotos de hoje em dia, e especialmente seus empresários, estão fazendo muito mais perguntas do que isso."

"Acho que a unidade de potência desempenha um papel importante, mas também acho que o histórico e o status atual sempre desempenham um papel e são levados em conta."

"Portanto, acho que toda a parte de convencimento é muito mais difícil, porque há apenas alguns pilotos de ponta, ou os pilotos que todos querem ter, e você precisa ter um conjunto adequado de apresentações e argumentos prontos para convencê-los."

O chefe interino da Alpine, Bruno Famin, está convencido de que o motor de 2026 tem prioridade sobre a participação no jogo de xadrez do mercado de pilotos.

"Nossa primeira preocupação é extrair o melhor possível da equipe, o melhor desempenho possível, e desenvolver a melhor unidade de potência possível", disse ele.

"Estou falando da unidade de potência para 2026. O objetivo é desenvolver a melhor unidade de potência possível. Uma coisa após a outra. Estamos satisfeitos com os pilotos que temos agora, e vamos criar um bom pacote."

Os pilotos tendem a se concentrar na próxima corrida, mas aqueles com contratos que se encerram no final da próxima temporada já estão pensando onde querem estar em 2025, antes dos novos regulamentos.

"Acho que, como pilotos, é muito difícil saber exatamente onde cada equipe está", diz Charles Leclerc, da Ferrari, que será um dos principais participantes do mercado, já que seu contrato atual expira no final de 2024.

"Concentrando em mim mesmo e na Ferrari, ainda não tive a chance de pilotá-lo no simulador e, assim que isso acontecer, poderei dizer um pouco mais. Mas é muito difícil ter uma visão clara de quem está à frente em termos de desenvolvimento."

Para aqueles que estão mais abaixo na hierarquia, como Nico Hulkenberg, 2026 parece estar muito longe.

"Acho que ainda há muita diferença entre agora e lá", diz o alemão. "Quero dizer, parece uma mudança muito grande. E com certeza, acho que no início do próximo ano, você começa a se perguntar sobre isso."

"Acho que as cadeiras vão se mover e funcionar um pouco no próximo ano, e acho que naturalmente as coisas vão se encaixar para as pessoas. Depende do que acontecer, de seu desempenho e da força de seu valor."

Um dos maiores pontos de interrogação é a Audi. Pilotar para um grande fabricante tem um apelo óbvio, mesmo para os maiores nomes da F1, mas em que nível será sua primeira chance com um motor de F1 em 2026? E será que a equipe Sauber conseguirá melhorar seu desempenho geral?

"Ouvi dizer que a Audi será muito forte em 2026, é o que dizem", sorri o titular Valtteri Bottas. "Mas é claro que, como todo mundo, há muitos pontos de interrogação. Eu também não fiz nenhum teste de simulador com os números mais recentes, então ainda está um pouco longe."

"Mas, no final, será rápido e, pelo menos para a Sauber, há um plano claro do que está acontecendo e, com certeza, já foi feito muito trabalho."

Talvez o aspecto mais interessante da extensão do contrato de Piastri até 2026 seja o fato de ele ter se comprometido com a McLaren, embora ninguém saiba qual motor a equipe usará naquela temporada.

A Mercedes é obviamente a configuração padrão, assim como é para a Williams. Em teoria, as duas equipes clientes de Brixworth podem procurar outras marcas e, portanto, até certo ponto, estão em uma posição semelhante à dos pilotos na tentativa de avaliar suas opções.

O relacionamento amistoso da McLaren com a Toyota também provocou a intrigante perspectiva de o fabricante japonês retornar à categoria em algum momento após 2026.

Então, o que dizer de Hamilton, o piloto que fez aquela ótima escolha em 2012 e que acabou de se comprometer com a Mercedes para as duas temporadas intermediárias com as regras atuais de motor?

"Para ser sincero, não sei muito sobre isso", diz ele sobre 2026. "Mas é claro que, em um futuro não muito distante, estarei analisando meu contrato até 2030."

