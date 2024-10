A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, após quatro semanas em pausa. Faltando seis corridas no calendário, o GP dos Estados Unidos será um ponto crucial na batalha entre Lando Norris e Max Verstappen pelo título, isso porque, atualmente, eles estão separados por 52 pontos.

Além disso, Austin é um dos últimos lugares onde as equipes devem atualizar seus carros na temporada de 2024 e marca o início de uma rodada tripla, incluindo México e Brasil, o que a torna logisticamente o local mais fácil para introduzir novas peças.

Em seguida, vem outra rodada tripla de Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi para encerrar uma temporada agitada. Algumas equipes podem trazer novos itens de baixa força descendente para Vegas, embora se espere que as equipes geralmente reutilizem suas especificações de asa de Monza e, especialmente, de Baku. E, no Qatar, já será tarde demais para obter um grande retorno sobre o investimento, a menos que as equipes optem por testar peças para 2025.

Portanto, o que quer que as equipes tenham preparado no último mês começará a surgir agora, à medida que os times fazem um esforço final para melhorar seu desempenho. Austin é um fim de semana de sprint, o que dá às equipes menos tempo de prática para fazer atualizações, mas elas se acostumaram com o formato, de modo que sua relutância em trazer atualizações para um evento de sprint não é tão grande quanto costumava ser.

"Todos nós sabemos que já começamos a desenvolver o carro do próximo ano e tentamos fazer o melhor possível para fazer pequenas atualizações", disse Fred Vasseur, da Ferrari.

"Acho que provavelmente será o último para todos; isso será verdade para nós, mas também será verdade para as outras equipes. E agora está tão apertado nas últimas quatro, cinco, seis corridas, que se você der uma olhada no grid, ele pode ficar apertado e cada pedacinho pode fazer a diferença".

"É um momento natural do ano em que todas as equipes levarão algo para Austin", acrescentou o chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner.

"A Ferrari tem algo considerável. Acho que a Mercedes, a McLaren, todas elas levarão alguma coisa".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Na frente, a McLaren lidera com 41 pontos e parece estar preparada para manter sua vantagem até o final do ano, com base em sua diferença de desempenho em relação à Red Bull nas últimas corridas. Mas os taurinos deram vislumbres de que finalmente entendeu onde errou no desenvolvimento de seu RB20.

Em Singapura, Verstappen terminou 21 segundos atrás de Norris, mas ainda assim, conseguiu garantir o segundo lugar em um dos piores circuitos para o time de Milton Keynes.

Esse é o segundo motivo pelo qual o fim de semana em Austin é tão importante. Ele anuncia o retorno a circuitos mais tradicionais, com mudanças de direção em alta velocidade, contrastando com a mais recente série de pistas de baixa potência, Monza e Baku, e um circuito de rua de máxima potência, mas de baixa velocidade, em Singapura.

Portanto, Austin oferecerá uma visão mais clara de como será a tabela de classificação até o final do ano, sendo que apenas a corrida de novembro na pista de Las Vegas é a única que se aproxima mais da natureza de Baku.

"O que queremos fazer é aproveitar o conhecimento que temos e levar para lá um carro que seja bem equilibrado entre os dois eixos e que inspire a confiança do piloto", disse Horner.

"É um desafio muito diferente. O primeiro setor é de altíssima velocidade. Eles também recapearam parte do circuito, então há outra variável a ser considerada".

"É um fim de semana de sprint, então você tem que começar com o pé direito. Mas toda a equipe tem trabalhado incrivelmente duro para entender os problemas, resolvê-los e, com sorte, conseguir soluções para o carro em Austin".

Embora toda a atenção tenha se voltado para a batalha da McLaren contra a Red Bull, a Ferrari ainda pode estar na briga, seguindo apenas 34 pontos atrás dos taurinos, em terceiro.

No entanto, a Scuderia talvez seja a equipe com os maiores pontos de interrogação a serem respondidos neste fim de semana, já que desde o verão ela tem enfrentado problemas com o deslocamento em alta velocidade nos circuitos mais exigentes.

As soluções de Maranello para esse problema incapacitante não foram comprovadas na corrida atípica de Monza, Baku e Singapura, portanto Austin será o teste decisivo para saber se Charles Leclerc e Carlos Sainz têm ou não as ferramentas para competir na configuração exigente do COTA.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Estamos vendo os números que esperávamos, trazendo essas novas peças para o carro, mas ainda não temos a resposta definitiva sobre o quanto nos aproximamos da McLaren ou da Red Bull em uma pista normal", disse Leclerc.

"Tenho certeza de que demos um passo à frente. Quanto? Acho que veremos isso em Austin".

Sainz também se mantém cauteloso até ver a mais recente especificação da Ferrari se desenvolver em "pistas normais", mas acha que Vegas será a melhor aposta da Ferrari para conquistar outra vitória este ano.

"Acho que todas as equipes têm mais uma atualização mais ou menos em andamento que vão tentar antes do final do ano, então ainda podemos ver algumas oscilações no desempenho", disse o espanhol.

"Ao mesmo tempo, vimos que as atualizações deste ano nem sempre significam desempenho. Nem sempre se traduzem em tempo de volta. Isso aconteceu conosco e com outras equipes, Red Bull, Mercedes, exceto a McLaren".

"O que precisamos ver é se isso faz diferença em Austin e no Brasil, todas as pistas normais mais antigas, basicamente. Depois, acho que Vegas é a nossa próxima grande chance".

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!