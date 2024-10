O futuro de Max Verstappen é assunto de grande interesse no paddock, mas o próprio piloto está mais preocupado com o momento que vive atualmente e quer que a Red Bull recupere sua forma para garantir seu quarto título na Fórmula 1.

Nos últimos meses, a saída do holandês do time taurino está sendo amplamente cogitada. Porém, o tricampeão já disse que não está pensando muito sobre o assunto e prefere focar suas energias em entender quais são os problemas do RB20.

Como se sabe que Verstappen tem cláusulas de saída em seu atual contrato com a Red Bull, que vai até 2028. Recentemente, ele foi relacionado a uma possível transferência para a Mercedes, com Toto Wolff tendo o 'cortejado' publicamente antes de se comprometer com Andrea Kimi Antonelli.

Agora, Verstappen conversou exclusivamente com o Motorsport.com e deu a entender que há novas possibilidades de mudar de equipe em 2026, mas enfatizou que está mais preocupado em mudar o desempenho da Red Bull do que em qualquer outra coisa.

Quando perguntado se ele gostou do fato de que parece ter opções para 2026 e além, com várias equipes mantendo suas opções em aberto, Max respondeu:

"Sim, é claro, eu sei que é possível, mas não estou pensando nisso agora. Acho que, no momento, já tenho muito com o que me preocupar, com outras coisas que queremos fazer melhor".

"Vamos ver o que acontece no futuro. No momento, não estou pensando muito nisso, para ser sincero. Mas se isso não acontecer, que seja. Isso não mudará minha vida.".

Com Verstappen certamente interessando também na Aston Martin, a equipe que recentemente atraiu outros membros importantes da Red Bull, incluindo Rob Marshall, Adrian Newey e Will Courtenay, a Red Bull está ciente do que precisa fazer para permitir que o holandês saia de seu contrato atual: fornecer a ele um carro competitivo.

"A maioria dos grandes pilotos tem cláusulas de saída em seus contratos que estão relacionadas ao desempenho, e Max também tem", disse Helmut Marko à emissora alemã RTL/ntv. "Portanto, se não pudermos dar a ele um carro para lutar na frente, ele certamente pensará nisso".

A maior variável é o novíssimo ciclo de regulamentações de 2026, que apresentará novos designs de carros e unidades de potência altamente revisadas, o que será uma grande oportunidade para alterar a hierarquia competitiva.

A Red Bull, em particular, tem muitas perguntas a responder sobre suas primeiras unidades de potência projetadas internamente na Red Bull Powertrains, com a contribuição da Ford, já que a Honda sai para se tornar a parceira de trabalho da Aston Martin.

Mas Verstappen não acredita que a forma da Red Bull em 2026 seja um enigma maior do que a de suas equipes rivais.

"É claro que é [um ponto de interrogação], mas você pode dizer isso sobre todos", disse ele. "É um carro e um motor completamente novo".

"É um ponto de interrogação para todos, também para as pessoas que acham que estão na melhor posição no momento. Sempre há a dúvida se você realmente fez um trabalho tão bom, e continuará assim [até o início da temporada de 2026]".

