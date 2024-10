Uma estreia brilhante em 2023 preparou o terreno para que Liam Lawson assumisse o lugar de Daniel Ricciardo, faltando seis corridas no calendário da Fórmula 1 em 2024. No entanto, o neozelandês chegará ao grid já com uma punição, como foi confirmado por Christian Horner.

Em 2023, o australiano quebrou o punho no GP da Holanda, perdendo diversas corridas para o neozelandês. Lawson aproveitou a oportunidade para mostrar que tem ritmo e merecia um assento na RB. Com a vaga garantida até o fim da temporada, Liam contou que a ideia surgiu há um ano.

"A ideia de eu entrar foi algo que Christian me disse há um ano", revelou Lawson ao site oficial da F1.

"Quando saí do carro, essa foi uma das coisas que ele me disse, ele disse 'você tem minha palavra de que estará correndo em algum momento do próximo ano'".

"Então, eu sempre soube que essa era a intenção e isso foi discutido", continuou o neozelandês, explicando as circunstâncias de seu salto.

"Como vocês sabem, a F1 é uma montanha-russa e as coisas mudam a cada fim de semana".

Como prova da natureza cruel da F1, Lawson frequentemente aparecia no paddock para ajudar sua equipe, mas ficava apenas na esperança de que um dos pilotos regulares tivesse um desempenho muito abaixo do esperado.

Foto de: Red Bull Content Pool

"Em um momento parece muito bom, depois não parece, e tudo depende de como os caras vão se sair. Para ser honesto, é um pouco horrível, porque você fica sentado ali imaginando quais são as suas chances de liderar e isso depende totalmente de como os caras que estão realmente correndo estão se saindo".

"E, obviamente, você não quer que a queda de alguém seja o seu caminho, mas para que eu possa dirigir, alguém tem que ir, obviamente", concluiu o piloto da RB.

No entanto, para Horner, Liam terá um retorno "suave", uma vez que precisará cumprir uma punição por troca excessiva de motor. Ao F1Nation, o chefe da Red Bull explicou a situação e ainda analisou como deve ser o desempenho de Lawson.

"Bem, ele vai sofrer uma penalidade de motor de qualquer maneira, então ele terá um retorno suave ou uma reentrada suave".

"Mas é claro que ele será medido contra seu companheiro de equipe. Ele foi muito rápido contra ele no ano passado. Acho que Yuki [Tsunoda] aumentou a marcha novamente este ano. Vai ser fascinante ver o quão rápido ele se adapta, o quão rápido ele se sai com isso".

"Tomando [Tsunoda] como ponto de dados, vimos onde Daniel se compara a Yuki, [então] será muito interessante ver como Liam se sai nas seis corridas restantes".

