O comportamento excessivamente entusiasmado dos fãs no paddock da Fórmula 1, na Cidade do México, deixou os pilotos frustrados e pedindo mais respeito por seu espaço pessoal.

De acordo com uma tendência recente, a organização F1 Experiences vendeu centenas de pacotes que dão acesso ao paddock para fãs endinheirados. No entanto, os pilotos acharam a atmosfera opressiva, com os fãs os empurrando e puxando-os fisicamente sempre que tentam ir de seus prédios de hospitalidade para suas garagens, aparentemente sem respeito pelo espaço pessoal.

Enquanto os paddocks se tornaram mais movimentados à medida que a Liberty Media abriu o acesso e tentou monetizá-lo, o México atingiu um nível sem precedentes de histeria, com cenas assustadoras enquanto os pilotos são cercados quando se aventuram a céu aberto.

No sábado, depois de concluir suas entrevistas na TV pós-qualificação, eles tiveram que ser conduzidos pelo prédio de hospitalidade da FIA para uma rota de volta mais silenciosa para o resto do paddock, enquanto algumas equipes empregaram seguranças extras do lado de fora de seus prédios.

O tópico do acesso dos fãs foi discutido no briefing dos pilotos de sexta-feira à noite. A maioria admite sentimentos contraditórios sobre o que está acontecendo no México.

“No geral, é verdade que há muitas pessoas no paddock”, disse Charles Leclerc, da Ferrari. “E é bom, porque mostra o quanto há mais interesse na F1. Sempre foi uma loucura aqui, mas especialmente este ano. Mas, por outro lado, talvez precisemos encontrar algo que nos permita andar um pouco mais facilmente no paddock."

“Adoro ter os fãs ao meu redor”, disse Carlos Sainz. “Adoro ter todos ao nosso redor torcendo por nós, especialmente acho que por ser latino, temos um tipo de relacionamento especial. Só peço a todos que fiquem calmos, que estejamos em um paddock, que não empurrem ou não gritem muito."

Pierre Gasly admitiu que estava achando a vida difícil no México.

“Acho que deixar as pessoas entrarem é bom”, disse o francês. “Mas é verdade que agora sentimos que alguns hóspedes às vezes não estão realmente respeitando o espaço de que precisamos. As pessoas estão entrando nas garagens antes da qualificação e pedindo fotos quando nem são da nossa equipe.

“Estamos trabalhando aqui e, obviamente, damos tempo para os torcedores quando podemos. Mas neste fim de semana eu não ousei sair da hospitalidade, porque senão você é assediado. E às vezes fica bem agitado. Cheguei na hospitalidade ontem de manhã com a mala com o passaporte aberto e nem senti.

“Nós conversamos sobre isso no briefing dos pilotos. Acho ótimo, e também ver as crianças e as pessoas realmente gostando, mas talvez encontrem uma maneira de entender onde nos encontrar e quando nos dar um pouco mais de espaço.”

Na noite de sábado, os pilotos da McLaren Lando Norris e Daniel Ricciardo conversaram longamente sobre o assunto.

Ao ler suas palavras, deve-se ter em mente que Norris e Ricciardo são dois dos “caras legais” do esporte que desenvolveram fortes relacionamentos com seus fãs. E, no entanto, ambos ficaram claramente abalados com o que aconteceu neste fim de semana.

Considere também que eles têm facilidade em relação a nomes como Lewis Hamilton, Max Verstappen e o herói local mexicano Sergio Pérez.

"Eu adoro ter os fãs aqui, especialmente quando são crianças", disse Norris. "E de certa forma, você não pode controlar o que eles fazem, como crianças são crianças, isso é legal. Eles estão olhando para nós como estando em nosso lugar um dia, e sonhando com o que estamos fazendo e somos os ídolos e heróis. Acho legal, divertido, é a vida.

“Mas acho que mais para os mais velhos não há tanto respeito pelo espaço pessoal e coisas assim. Eles devem se sentir sortudos o suficiente por estar no paddock e estar tão perto de nós.

“Porque é fácil para nós sempre darmos a volta por trás e ter pessoas literalmente empurrando-os para fora do caminho, então não autografamos nada. Mas queremos fazer isso e estamos felizes em fazer essas coisas. E nós queremos caminhar pelo paddock. Mas só precisa haver um pouco mais de respeito das pessoas pelo nosso espaço pessoal, limites".

Norris apontou que existem poucos esportes onde as pessoas podem se aproximar das estrelas pouco antes de se apresentarem.

"Eu diria que não há tantos outros esportes em que os fãs possam chegar tão perto agora dos atletas", disse ele. “Mas em muitos outros esportes, eles parecem mais respeitosos. Eles precisam mostrar isso [respeito] com mais frequência. É simples."

Ricciardo ecoou a opinião de seu companheiro de equipe, observando que as coisas foram se acumulando ao longo da temporada, pois a F1 permitiu que mais pessoas entrassem.

"Para ser honesto, este ano com certeza ficou mais agitado", disse o australiano. "Acho que há dois lados. Acho que o paddock costumava não ter atmosfera. Lembro-me de oito anos, 10 anos atrás, o paddock era na verdade um lugar bem chato.

“Então eu gosto de ter uma atmosfera no paddock. Eu acho que deve ser um lugar divertido de se estar, mas também deve haver limites. Acho que estar no paddock e ter um passe VIP, é um privilégio e acho que você também deve agir com alguma maturidade e ter respeito. E isso nem sempre foi mostrado este ano. As pessoas perdem a cabeça."

Ricciardo fez a observação simples de que aqueles que compram acesso ao paddock devem receber um conjunto de regras a serem seguidas.

"Eu sinto que eles deveriam pelo menos ter algumas diretrizes, tipo: essas são as regras dentro do paddock. Como eu disse, eu quero a atmosfera. E eu não quero segurança para ser honesto, eu não quero estar andando em um amontoado e apenas andando entre as pessoas. Eu quero poder tirar fotos e autografar.

“Acho que se todo mundo disser ‘por favor, obrigado’ e mostrar um pouco de respeito, obviamente continuaremos dando isso em troca. Eu honestamente me pego chamando as pessoas com muita frequência por não dizer por favor ou obrigado. Eles simplesmente correm, não dizem uma palavra, fazem o que têm que fazer e depois vão.

“Por isso você se sente um pouco usado, honestamente. Acho que se eles definirem algumas diretrizes, talvez ajude, porque no momento não há. Então, se for apenas um pouco de consciência, talvez eles sejam um pouco mais legais. Não quero ver isso mudar. Eu só acho que os adultos precisam agir como adultos.”

O australiano ressaltou que a atenção dos fãs ansiosos pode ser particularmente perturbadora pouco antes de os pilotos saírem da pista.

"As pessoas esquecem que este não é um esporte comum", acrescentou. "Estamos pulando em carros, estamos indo nas velocidades que vamos, exigimos uma certa quantidade de compromisso, concentração e todo esse tipo de coisa. E isso é apenas a verdade.

"Então, especialmente o fato de que também não é um esporte comum, precisa haver alguma distância antes de entrarmos no carro e competir. Pode ser que haja um intervalo fora dos limites de 15 minutos antes do início da sessão, ou 20 minutos, que haja algumas diretrizes - este é um momento em que os pilotos estão concentrados em si mesmos.

"Eu não quero encontrar soluções na hora. Mas precisamos ter um certo espaço para ficar atrás do volante desses carros. Então, acho que ter alguma distância em torno desses momentos cruciais pode ser útil."

Norris concordou com Ricciardo que diretrizes ou regras ajudariam.

"É difícil saber exatamente o que precisa ser feito", disse ele. “Mas uma coisa simples, onde eles assinam para obter os ingressos, você deve mostrar respeito e ter o comportamento apropriado quando estiver no paddock com os pilotos, especialmente na preparação para qualquer sessão que vamos fazer.

"E se isso não for seguido e as pessoas forem agressivas e agarrarem você como fazem muitas vezes, então afaste-as."

O chefe da McLaren, Andreas Seidl, veio para a F1 vindo de campeonatos com acesso descontraído ao paddock e vê o lado positivo.

"Eu acho muito importante não exagerar agora", disse ele quando perguntado pelo Motorsport.com. "Quando saí da F1 após minha primeira temporada em 2010, pude experimentar outros paddocks como o DTM, como o Nordschleife, o WEC e Le Mans especialmente.

"Para ser honesto, eu estava gostando. Estava muito mais aberto para os torcedores, eles estavam muito mais próximos da ação e tinham acesso aos motoristas e às equipes.

“E sempre que voltei ao paddok da F1 durante esse meu período de carro esportivo, parecia um pouco estranho porque era tão estéril e silencioso, sem convidados. Não tinha certeza se esse era o caminho certo em termos de criação de exclusividade. Acho que a direção que a F1 tomou é definitivamente a correta e apreciamos muito a atmosfera agora nos paddocks ao longo da temporada.”

No entanto, Seidl admitiu que as coisas foram longe demais no México e que um compromisso precisa ser alcançado para futuras corridas.

"Aqui é claramente muito extremo", disse o alemão. “Acho que só precisamos acompanhar e ter uma boa discussão sobre como podemos garantir que, especialmente em países como aqui no México, onde os fãs são tão apaixonados e entusiasmados, sempre mantenhamos o nível certo de respeito.

“Tenho certeza de que encontraremos e podermos continuar curtindo essa nova atmosfera que temos nos paddocks em todo o mundo.”

