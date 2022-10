Carregar reprodutor de áudio

A natureza do circuito do GP do México de Fórmula 1 e a alta altitude tornaram a Ferrari um carro "difícil de guiar", segundo Carlos Sainz. Em comparação à Red Bull e Mercedes, a equipe italiana foi a terceira melhor na classificação, com o espanhol em quinto enquanto Charles Leclerc teve outros problemas, sendo apenas o sétimo.

Um problema em particular da Ferrari eram os S de alta velocidade, com os pilotos tendo que corrigir a trajetória em condições de baixa de aderência. Sainz admitiu que a Ferrari não casou bem com a pista, mas espera que seja algo único, sentindo que há mais performance intocada no carro.

"Tivemos mais problemas ali, mas o carro tem sido difícil de guiar. E, normalmente, quando é difícil, é difícil fazer voltas boas, como em Austin. Hoje ficamos devendo alguns décimos, mas vendo o quão difícil foi, acho que extraímos muito dali. Agora temos apenas que ficar de olho, acho que perdemos performance pela altitude, mas temos que analisar, acho que pode ser algo único".

Quando questionado sobre como a altitude estava afetando o carro, Sainz sentiu que a unidade de potência da Ferrari não é tão forte ao lidar com a queda de 22% na densidade do ar. Ele também explicou que a equipe estava sofrendo na troca de pneus, fazendo com que o S fosse uma luta, mas acresentou que isso não deve desencorajar o time.

"A altitude não deve nos afetar em termos de velocidade de curva. Então meu chute é que seja algo com os pneus e, provavelmente, o motor. Acho que a altitude, para este motor, não é exatamente o que gostaríamos. Sabíamos desde antes que seriam necessários alguns comprometimentos. E os pneus, o carro, nas zebras e ondulações, foi difícil de guiar".

