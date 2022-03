Carregar reprodutor de áudio

A Band confirmou nesta segunda-feira que transmitirá os testes de pré-temporada da Fórmula 1 2022 no Bahrein, algo inédito na história da televisão brasileira. O Bandsports exibirá ao vivo as duas horas finais de atividades em cada um dos três dias.

Após um 2021 de grande sucesso, a Band vem aprofundando seu relacionamento com a F1, e já busca uma renovação do contrato pelos direitos de transmissão, que chega ao fim neste ano. A transmissão da pré-temporada, além dos campeonatos completos da F1, F2 e F3, mostram o comprometimento do canal com a categoria.

Com a pré-temporada no Bahrein programada entre a quinta-feira, 10, e o sábado, 12, as sessões no Circuito do Sakhir serão realizadas das 04h às 08h e das 09h às 13h, horário de Brasília. O Bandsports entrará ao vivo a partir das 11h, acompanhando as duas horas finais de cada dia.

As transmissões devem contar com a equipe titular do canal, com Sérgio Maurício na narração, Reginaldo Leme, Max Wilson e Felipe Giaffone se revezando nos comentários, enquanto a única baixa será a de Mariana Becker, que segue se recuperando de uma fratura no tornozelo e cirurgia nos ligamentos, perdendo os primeiros GPs de 2022. A Band confirmou que Felipe Kieling seguirá cumprindo sua função nesse período.

Enquanto o Bandsports não iniciar a transmissão, os fãs terão a chance de acompanhar a ação da pré-temporada no Bahrein ao vivo pelo F1TV, o serviço oficial de streaming da categoria.

