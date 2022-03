Carregar reprodutor de áudio

Está chegando a hora! Nesta sexta-feira (11), a Netflix lança a quarta temporada de Drive to Survive, a aclamada série que mostra os bastidores da Fórmula 1. E nesta quarta foi divulgado o trailer oficial da nova safra de episódios, que cobrirá o intenso campeonato de 2021, decidido a favor de Max Verstappen na última volta da última corrida em cima de Lewis Hamilton.

O vídeo começa com tweets de fãs da categoria falando sobre a expectativa em cima dos novos episódios após uma temporada eletrizante de disputa entre os rivais. O trailer, de pouco menos de dois minutos de duração, mostra algumas das principais imagens do ano, como os acidentes de Hamilton e Verstappen em Silverstone e Monza e o polêmico toque na Arábia Saudita.

Enquanto as entrevistas mostram mais os chefes de equipe, o trailer mostra uma fala de Hamilton dizendo que tem mais fome de vitória do que jamais teve, além de Lando Norris nos bastidores do GP de Mônaco falando que não tem empatia pelo que um piloto está passando, possivelmente Daniel Ricciardo em seu início complicado com a McLaren.

O trailer ainda mostra que a série seguirá acompanhando a vida de pessoas-chave do paddock fora das pistas, como as imagens do chefe da Red Bull, Christian Horner, andando a cavalo com sua esposa, a cantora Geri Halliwell, das Spice Girls.

Veja abaixo o trailer:

"A quarta temporada mais uma vez levará os fãs aos bastidores para testemunhar em primeira mão como os pilotos e equipes se preparam para lutar pela vitória em uma das temporadas mais dramáticas do esporte até hoje", disse um comunicado de F1 e Netflix divulgado no início do mês.

"Prepare-se para mergulhar em ferozes rivalidades, pódios inesperados e a intensa batalha pelo título entre Mercedes e Red Bull, enquanto a pressão atinge o nível mais alto de todos os tempos dentro e fora do grid."

A série será novamente produzida pela Box to Box Films, com o vencedor de Oscar James Gay-Rees (Amy, Senna) e Paul Martin (Diego Maradona) como produtores executivos.

O sucesso das três primeiras temporadas de Drive to Survive ajudou a elevar o perfil global da F1 e atrair público em todo o mundo, desfrutando de um sucesso particular nos Estados Unidos. A terceira fez com que a série fosse o programa mais assistido na Netflix após seu lançamento e alcançou a rara façanha de superar a primeira em termos de audiência.

As equipes de filmagem foram incorporadas às escuderias ao longo do ano mais uma vez, capturando imagens dos bastidores e cobrindo muitas das histórias fora da pista.

Esta será a primeira temporada de Drive to Survive a apresentar um confronto pelo campeonato, entre Verstappen e Hamilton em Abu Dhabi antes de seu final dramático e controverso. O holandês não deve participar diretamente da série depois de revelar em outubro passado que não daria mais entrevistas para a Netflix, pois ela "criou rivalidades".

