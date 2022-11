Carregar reprodutor de áudio

No GP de São Paulo de 2022, além dos 50 anos do primeiro título mundial de Emerson Fittipaldi na categoria, o País comemora cinco décadas da Fórmula 1 no Brasil, com a primeira etapa da elite do automobilismo em Interlagos disputada em 1972. E o mais renomado jornalista de F1 da nação acompanhou toda essa trajetória bem de perto: trata-se de Reginaldo Leme, que cobriu a corrida inaugural pelo Estadão e hoje é comentarista na Band, após longa passagem pela Globo.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, 'Regi' falou do significado do GP de São Paulo em sua carreira e elencou suas edições favoritas da etapa brasileira da F1, além de revelar uma história com o piloto Michael Schumacher, heptacampeão da categoria.

"[O GP no Brasil] significa basicamente o início de tudo para mim, porque, quando chegou a F1, botei o pé naquilo e falei: 'Daqui eu não saio'. E já faz 50 anos disso...", disse o jornalista de 74 anos à reportagem.

Questionado sobre suas três corridas favoritas no País, Leme pediu para incluir uma quarta: "A primeira vitória do Emerson, em 1973; a primeira dobradinha brasileira (com José Carlos Pace, que hoje dá nome a Interlagos, e Fittipaldi), em 1975; a vitória de Ayrton Senna com problemas no câmbio, em 1991. E vou pedir uma quarta: dobradinha em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, com vitória de Nelson Piquet e Senna em segundo, temporada 1986".

O comentarista também foi provocado a falar sobre a importância do Brasil para a F1: "Está provado que o brasileiro gosta muito. É o povo que mais gosta, tanto que uma estatística feita antes da pandemia mostra que o Brasil chegou a 135 milhões de espectadores, contra 49 da China e 35 dos Estados Unidos. Por isso que a Liberty [Media] faz tanta questão", começou Reginaldo, citando a empresa que é dona da categoria.

"E, mesmo não tendo um brasileiro... Lembro de uma frase do Schumacher em 1995, quando fizemos uma entrevista e ele viu arquibancada cheia. Falou: 'Vocês estão de parabéns, esse país ama F1 de um jeito que eu nunca vi. Se fosse na Alemanha, após a morte de um ídolo, como aconteceu com vocês, o autódromo estaria vazio'."

"Além de um público que gosta, de uma paixão nacional, como se tornou a F1, é muito importante o lugar da corrida. Interlagos virou um autódromo que, hoje, você pode colocar entre os cinco mais tradicionais do mundo. Eu vi isso: pilotos jovens, como Max Verstappen, pisando em Interlagos e falando que tinha um significado especial, pois é onde o Senna marcou época, em que Piquet e Emerson também brilharam, então se equipara à importância de Spa-Francorchamps", completou.

