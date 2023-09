F1: Quem pode se dar bem no GP de Singapura, em Marina Bay?

A Fórmula 1 volta às luzes de Singapura neste fim de semana, onde mudanças no circuito serão definidas para testar as equipes com sua configuração e potencialmente trazer alguma imprevisibilidade.

Uma sequência de quatro curvas muito lentas e apertadas no final de volta foi cortada e substituída por uma nova reta, que encurtará os tempos de volta e proporcionará uma nova oportunidade de ultrapassagem – o que antes era muito difícil.

O circuito, que é um dos poucos que corre no sentido anti-horário, mantém o foco anterior de alta pressão aerodinâmica, mas as equipes esperam que seja mais gentil com os pneus e os efeitos disso no resto da volta podem tornar os dados antigos de uso limitado.

As equipes terão que ser rápidas para descobrir como ganhar velocidade, e com tempestades previstas durante o dia de domingo – embora diminuindo com o início da corrida – poderá haver algumas oportunidades para surpresas.

POLE POSITION

Carlos Sainz conquistou a pole para a Ferrari na última corrida, em Monza, mas é seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, quem realmente conquistou a pole em Singapura nas duas últimas visitas da F1. Verstappen ainda é o favorito para a pole em 23/50, com Pérez em 37/5, mas Leclerc está avaliado em 10/1.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Erik Junius

A natureza de alto downforce da pista de Singapura imita circuitos como Espanha e Hungria – e no início deste ano este último viu Lewis Hamilton largar na frente pela única vez nesta temporada. Sua Mercedes continua melhorando e atualmente ele também está em 10/1 para a pole, também com bom valor.

Fora do resto do pelotão, a McLarens foram forte na Hungria, qualificando-se em terceiro e quarto, com Norris realmente liderando os tempos no Q2, e depois de uma corrida recente difícil, eles vão tentar se recuperar. No entanto, o 15/1 para a pole de Norris não tem um valor particularmente grande.

PÓDIO

Sergio Pérez venceu uma corrida caótica e afetada pela chuva em Singapura no ano passado, mas essas raras condições tornam difíceis as chances de repetição nesse evento, especialmente tendo em conta que as mudanças no circuito para este ano também podem fazer a diferença.

Claramente, com um recorde de 10 vitórias consecutivas, é difícil prever outra coisa senão uma vitória de Verstappen. No entanto, sua invencibilidade certamente irá parar em algum momento. Dito isto, ele venceu 15 vezes no ano passado e está 13/50 para a vitória.

A vitória de Pérez está em 43/5, então mesmo ele parece ter um valor decente, enquanto se Hamilton – que venceu Singapura três vezes – puder repetir sua forma na Hungria ou perto dela, seu 17/1 para um vencer ou 7/4 para um pódio pode ser interessante.

A Aston Martin está em altos e baixos – Fernando Alonso foi segundo na Holanda, mas nono na Itália – mas o espanhol venceu duas vezes em Marina Bay e teve cinco pódios. Suas chances de voltar aos três primeiros são de 9/4, mas dada a flutuação de desempenho, isso pode ser arriscado.

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris está com 2/1 para o pódio, mas considerando que Leclerc ficou em segundo no ano passado, os 3/1 para o pódio do monegasco podem ser vistos como um valor melhor, especialmente se ele mostrar sinais de estar forte nos primeiros treinos.

PONTOS

Na Hungria, os dez primeiros foram preenchidos com resultados que atenderam todas as grandes equipes – Red Bull, McLaren, Mercedes, Ferrari e Aston Martin, além de Alex Albon e Valtteri Bottas.

Albon foi sexto na última corrida em Monza, mas sua Williams prefere circuitos de alta velocidade – todos os seus pontos vieram nesse tipo de pista. Singapura não é um deles, mas a nova reta pode ajudar e o desempenho de Albon na Hungria sugere que ele ainda pode entregar com mais downforce. Ele está em 61/100 para pontos.

A Alpine esteve bem na pista de mais downforce na Espanha, mas ambos os carros saíram na segunda volta na Hungria, pelo que não tiveram hipóteses de ter bom desempenho. Eles têm estado fora de forma ultimamente, mas talvez possam brilhar um pouco mais em Singapura. Suas chances são de 7/2 para colocar os dois carros nos pontos, com qualquer um dos pilotos em 6/5 para terminar entre os dez primeiros.

Valtteri Bottas conseguiu garantir pontos para a Alfa Romeo Stake na configuração de alto downforce na Espanha e também voltou ao placar em Monza. Se ele se qualificar bem, vale a pena considerar suas chances atuais de 7/2 para pontos.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Logan Sargeant, Williams Racing FW45 Photo by: Alfa Romeo

OPORTUNIDADES

O circuito é famoso pelas interrupções e o safety car apareceu pelo menos uma vez em cada edição de corrida, com um total de 23 acionamentos nas 13 corridas da era moderna. É por isso que as probabilidades de não haver safety car são de 23/5, enquanto pelo menos um safety car é de 11/100.

As batalhas entre companheiros de equipe são sempre uma opção interessante de se observar, principalmente quando se trata de treino. Alguns dos confrontos diretos no primeiro treino podem oferecer um enorme valor potencial – por exemplo, Lance Stroll tem 21/5 para vencer Alonso, cujas chances são de 7/50. Ele não conseguiu isso com muita frequência, mas talvez desta vez?

A corrida afetada pela chuva do ano passado viu seis abandonos, sendo três em 2019, uma em 2018 e oito na corrida de 2017, atingida pela chuva. As chances de menos de 17,5 carros que terminem a prova são de 25/11, enquanto mais de 17,5 finalistas são de 8/5.

Finalmente, se há uma maneira de Verstappen não vencer é porque ele não chega ao final. Isso não acontece desde a Austrália no ano passado, quando um problema de combustível o prejudicou, mas como uma aposta remota, ele está 6/1 para não pontuar.

Para mais probabilidades de apostas e os mercados mais recentes sobre o GP de Singapura e todas as corridas de Fórmula 1, acesse stake.com.

Motorsport Business #1 - A NOVA STOCK CAR: João Bosco, da ArcelorMittal, dá detalhes do modelo 2025

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #247 - Há espaço para Drugovich na F1 em 2024? E Norris na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: