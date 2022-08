Carregar reprodutor de áudio

Selecionada entre aproximadamente 300 inscritas do mundo todo, a engenheira Rachel Loh representará a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) na equipe técnica do GP de Singapura de Fórmula 1, que será disputado entre dos dias 30 de setembro e 2 de outubro.

Comissária técnica da CBA e membro da equipe técnica do GP de São Paulo desde 2010, Rachel foi uma das 20 profissionais escolhidas pela FIA, no programa realizado em conjunto pelas comissões “Mulheres no Automobilismo” e “Voluntários e Oficiais”.

O programa tem o objetivo de promover e incentivar, em âmbito mundial, a participação feminina como oficiais de competição e se destina aquelas que já atuam como comissárias técnicas, comissárias desportivas, diretoras de provas, resgate e sinalização.

A engenheira da Ipiranga Racing na Stock Car festejou por estar entre as selecionadas: “Estou muito animada em ter uma experiência com um grupo tão diversificado e por trocar conhecimentos em um dos maiores eventos de automobilismo do mundo. É uma iniciativa muito bacana da FIA e da CBA. Só o processo de seleção já me deu oportunidade de vários insights em relação à presença feminina no automobilismo”, revelou Rachel.

Ela reconhece que ainda é pequena a presença das mulheres no automobilismo, “mas só de saber que há uma comissão dentro da FIA dedicada a promover a presença feminina é muito animador. E ver a participação ativa da CBA é muito importante”, completou.

As escolhidas passarão por um curso de segurança, antes de assumirem suas posições para o fim de semana. Durante toda a estadia, serão orientadas de diversas formas.

“Esta iniciativa, que conta com a participação ativa da CBA, faz parte do compromisso da FIA de promover a diversidade e acelerar a inclusão em todos os níveis do esporte e em todo o mundo”, afirmou Giovanni Guerra, presidente da CBA.

“Uma m...”: RICO PENTEADO vê NOVO MOTOR da F1 PIOR que atual e aponta INCOERÊNCIAS de novas regras

Podcast #191 – O que primeira parte da temporada da F1 em 2022 trouxe de bom e ruim?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: