A corrida não acaba nem na bandeira quadriculada. Duas investigações divulgadas pelos comissários após o fim do GP da Emilia Romagna mudaram os resultados da segunda etapa da temporada 2021 da Fórmula 1. Enquanto Lance Stroll perdeu uma posição, Kimi Raikkonen perdeu os pontos conquistados neste domingo em Ímola.

A punição de Raikkonen se deu por uma quebra no regulamento cometida pelo piloto da Alfa Romeo antes da relargada, próximo do fim da paralisação por conta do acidente entre George Russell e Valtteri Bottas.

Confira abaixo o resultado final do GP da Emilia Romagna:

"Na volta antes da relargada, Raikkonen rodou na curva três. O Artigo 42.6 indica que o piloto pode buscar novamente sua posição, desde que faça isso antes da primeira linha do safety car. Em um primeiro momento, a equipe o instruiu a fazer isso, mas depois o mandou manter a posição".

Segundo os comissários, esse artigo 42.6 afirma que, caso o piloto não consiga retomar sua posição, ele precisa entrar no pit lane e retomar a corrida apenas depois que todo o grid passar pela saída dos boxes e outro artigo, 42.12, determina que em largadas em movimento, nenhum piloto pode ultrapassar outro após o safety car apagar suas luzes.

O relatório ainda apontou que Raikkonen ultrapassou os carros entre as curvas 13 e 14, sendo que as luzes do safety car haviam apagado na curva dez.

Por isso, o finlandês foi punido com 30 segundos adicionados ao seu tempo, caindo para fora da zona de pontuação e promovendo Fernando Alonso para a décima posição. Com isso, o espanhol pontua pela primeira vez em seu retorno à F1.

Já Lance Stroll perdeu uma posição em seu resultado original, caindo de sétimo para oitavo. Os comissários julgaram que o canadense quebrou o regulamento ao ultrapassar a AlphaTauri de Pierre Gasly, tendo cinco segundos adicionados ao seu tempo.

Segundo a nota divulgada, Stroll saiu da pista na chicane da Tamburello enquanto tentava ultrapassar Gasly, ganhando uma "vantagem duradoura" ao fazer isso. Com a punição, Stroll perde a sétima posição para o próprio piloto da AlphaTauri.

Na terceira investigação feita pelos comissários neste domingo, tanto Russell quanto Bottas escaparam de punições após o acidente que levou à paralisação da corrida.

Segundo os comissários, Bottas "manteve sua trajetória durante o incidente no lado direito, de pista seca, deixando espaço para um carro passar todo o tempo". Já quando Russell tentou passar, "o espaço entre eles e o lado direito da pista reduziu", levando ao choque.

"Em nenhum momento os carros se mexeram de modo errático. A pista não parecia tão molhada na curva um, mas no ponto de aproximação máxima, o lado direito dos pneus de Russel atingiu um ponto particularmente molhado e o carro perdeu o controle".

