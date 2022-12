Carregar reprodutor de áudio

Último campeão pela Ferrari e finlandês com mais vitórias na história do país na Fórmula 1, Kimi Raikkonen é frequentemente exaltado por sua personalidade, mas foi 'criticado' por um outro ex-piloto da F1: Ralf Schumacher, que competiu de 1997 a 2007 por Jordan, Williams e Toyota.

Mick Schumacher, Haas F1 Team, e Ralf Schumacher Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Segundo o alemão, “se Kimi tivesse sido mais disciplinado, ele teria conquistado muito mais”. Raikkonen ficou famoso pelo seu apreço por festas e bebidas durante sua carreira na elite global do esporte a motor, especialmente no início de sua trajetória na categoria máxima do automobilismo.

O finlandês estreou pela Sauber em 2001 e, já no ano seguinte, assinou com a McLaren para substituir o compatriota e bicampeão Mika Hakkinen. Em 2003 e 2005, Raikkonen foi vice do ferrarista Michael Schumacher, irmão de Ralf. Em 2007, porém, Kimi finalmente conquistou seu título.

E foi justamente assumindo o carro do germânico heptacampeão mundial na Ferrari, ao lado de Felipe Massa. Naquele ano, Raikkonen superou o britânico Lewis Hamilton e o espanhol Fernando Alonso, ambos da McLaren, por um ponto, naquele que ainda é o último título de pilotos ferraristas.

Kimi Raikkonen, Ferrari celebrates on the podium Photo by: Sutton Images

A afirmação de Ralf Schumacher relativa a Kimi, aliás, veio numa comparação feita pelo germânico sobre Max Verstappen frente a outro multicampeão da F1. O holandês da Red Bull conquistou os últimos dois títulos da F1, em 2021 e 2022.

“Com Max, eu me faço uma pergunta diferente: 'Quanto tempo ele ainda quer ficar na F1?' Pois ele já indicou algumas vezes que não quer correr por mais dez anos. Eu não duvidaria que ele dissesse em algum momento: ‘Tchau, é isso. Estou indo’,” ponderou o tio de Mick Schumacher no Sport1.

Ralf também falou sobre o veterano Hamilton, heptacampeão da F1 e batido neste ano pelo compatriota e novo companheiro George Russell na primeira temporada do jovem piloto pela Mercedes. “Lewis tem que fazer mais para estar no limite, lutar mais por isso”, resumiu Schumacher.

