Carregar reprodutor de áudio

Na reta final da temporada 2022 da Fórmula 1, a Williams anunciou que Logan Sargeant seria o companheiro do anglo-tailandês Alex Albon em 2023. Entretanto, o norte-americano ainda não tinha os pontos da superlicença necessários para correr na categoria, precisando confirma-los na rodada final da Fórmula 2, em Abu Dhabi. De qualquer forma, o time de Grove preferiu arriscar um 'tiro no próprio pé' ao anunciar de forma 'incerta' a sua dupla para o ano que vem por um 'senso de justiça'.

Caso Sargeant falhasse em conquistar os pontos necessários na F2, a equipe britânica teria de 'voltar atrás', no que seria um fiasco para uma das mais tradicionais escuderias da F1. Entretanto, uma atitude diferente seria injusta com outros postulantes à vaga deixada pelo canadense Nicholas Latiti.

A explicação é de Jost Capito, ex-CEO/chefe de equipe da Williams na F1. Segundo o dirigente alemão, cuja saída do time fundado por Sir Frank Williams foi anunciada após o campeonato de 2022, “também houve conversas com outros pilotos. Portanto, seria injusto, se já havia uma decisão tomada, deixar, por exemplo, Mick [Schumacher], [Antonio] Giovinazzi, ou quem quer que esteja na disputa, à espera".

“Se você sabe o que está fazendo, acho justo dizer a eles o que planeja. E, se decide contar a eles, também pode tornar público. Nós, como equipe, somos bastante abertos e diretos, honestos também", ponderou o chefe da Williams, que anunciou Sargeant no GP dos Estados Unidos.

"Se tomamos essa decisão, por que não comunicá-la?”, indagou Capito, que também falou sobre o porquê de escolher Austin para o anúncio. "[Sargeant] é um piloto americano, é Austin, e isso dá a você o máximo. E por isso que as coisas se encaixaram lá”, completou.

Bastidores da possível 'volta' da Honda à Fórmula 1, como montadora ou até time próprio

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Brasil no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação sobre o esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives muito especiais, além de ter preferência de leitura dos seus comentários durante os nossos programas. Não perca tempo e assine já!

Podcast Motorsport.com debate os pilotos destacados da F1 2022; ouça já!