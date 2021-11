Christian Horner disse que a Red Bull vai "ficar de olho" na asa traseira da Mercedes depois de notar a velocidade "alucinante" de Lewis Hamilton na corrida sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1. Após ser excluído da qualificação por infração técnica, o britânico se recuperou de 20º no grid para terminar em quinto lugar na prova classificatória de 24 voltas em Interlagos com uma série de ultrapassagens no fim da reta principal.

A acusação veio após uma indagação da equipe austríaca sobre o design da asa traseira da montadora alemã que levou o chefe técnico Adrian Newey a fazer uma investigação com a FIA no início do fim de semana.

O líder do campeonato, Max Verstappen, disse após a corrida sprint que inspecionou e tocou a asa traseira de Hamilton após a qualificação para ver "o quanto a peça estava flexionando naquele ponto", resultando em uma multa de € 50 mil (cerca de R$ 312 mil) por violar as regras do parque fechado.

Horner disse que a equipe não ficou surpresa com o ritmo da Mercedes depois que o holandês perdeu para Valtteri Bottas na prova classificatória, chamando a velocidade de Hamilton de "estonteante", mas que "não foi uma grande surpresa".

O heptacampeão utiliza um novo motor no Brasil e, como resultado, cumprirá uma penalidade de cinco posições de grid no domingo, o que o deixa em 10º para a largada.

"Vimos ontem que é simplesmente fenomenal, especialmente com o tamanho da asa traseira que eles têm no carro", disse Horner à Sky Sports. "É algo que temos que tentar e focar com nosso próprio desempenho. Acho que, obviamente, permite o carro atingir esse tipo de velocidade."

"Alguma coisa deve acontecer, porque a física não permitiria, o tipo de delta de potência de que você precisaria para atingir isso seria muito significativo. Obviamente, estamos tentando entender o que é."

Questionado sobre a reunião de Newey com os comissários e se a Red Bull estava pressionando a FIA, Horner disse: "É algo que vimos há algum tempo, mas depende da federação".

"As regras são concisas e cada vez mais restritivas. Portanto, é algo em que vamos ficar de olho porque, particularmente com Lewis hoje, você viu que era uma liga diferente. Acho que ele foi 27 km/h mais rápido que Lando [Norris] quando passou. É outra fórmula."

O chefe da equipe "sabe muito claramente o que é" que estava dando à Mercedes a vantagem de ritmo e era "para os engenheiros discutirem" os próximos passos a serem dados.

A Red Bull foi anteriormente forçada a revisar seu próprio design de asa traseira depois que a FIA reprimiu as chamadas "flexíveis" seis meses atrás, devido a preocupações levantadas pela rival alemã.

Horner disse que o vaivém entre as equipes em questões técnicas era parte da batalha pelo título da categoria: "Isso é Fórmula 1, não é?".

"Quero dizer, sobre nossa asa traseira, obviamente saiu uma diretiva técnica que mudou o procedimento de teste e a peça foi revisada de acordo. Talvez precisemos de outra mudança."

"Há um monte de engenheiros inteligentes e isso é a F1, é disso que se trata o negócio", concluiu.

