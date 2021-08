As duas últimas corridas da Fórmula 1 foram marcadas por grandes acidentes em Silverstone e Hungaroring, em que Max Verstappen e a Red Bull foram seriamente afetados.

No entanto, é claro que apesar desses incidentes houve um avanço de desempenho da Mercedes, após cinco vitórias consecutivas antes do GP da Grã-Bretanha pela Red Bull, quatro do holandês e uma de Sergio Pérez.

Em diálogo com o Motorsport.com Holanda, Ralf Schumacher analisou os últimos acontecimentos do campeonato e destacou que a Mercedes conseguiu ultrapassar os problemas de temperatura dos pneus que a complicaram a certa altura deste ano.

"Não acho que a Red Bull tenha perdido o ímpeto. Seja o que for que a Mercedes tenha feito em Silverstone, eles realmente melhoraram um pouco. Eles tinham problemas de temperatura de pneus e não conseguiam encontrar aderência. Por alguma razão, parece que encontraram uma solução para isso”, explicou o atual analista de F1 da Sky Sports.

Mas, apesar da óbvia melhora da Mercedes, Schumacher esperava mais da Red Bull, especialmente na última rodada na Hungria.

"Devo dizer que fiquei um pouco surpreso com a Red Bull. Esperava que eles fossem fortes no setor 3 da Hungria, e não foram. Era um setor típico da Red Bull. Além disso, Max estava reclamando do equilíbrio do carro durante todo o fim de semana", disse ele.

Ele também foi questionado sobre o duelo acirrado que Hamilton e Verstappen estão enfrentando pelo campeonato de pilotos de 2021.

“Em primeiro lugar, é ótimo que a Mercedes não domine tudo de novo. Devo dizer que Max está fazendo um ótimo trabalho. Se você vir o que ele é capaz de tirar daquele Red Bull em comparação com seu companheiro de equipe (Sergio Pérez)..."

"Este ano a disputa (entre Lewis e Max) é ótima de se ver. As coisas já ficaram um pouco difíceis em Silverstone e temo que não seja a última vez que eles se encontrarão na pista. Por outro lado, temos a luta política entre os chefes da equipe. Isso torna ainda mais intenso para nós. Então, é um ótimo ano, só espero que os dois terminem sem serem muito duros um com o outro e que ninguém se machuque no final", comentou.

