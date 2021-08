Fernando Alonso passou muito perto de ser campeão da temporada de 2012 da Fórmula 1 ao terminar em segundo na última corrida, em Interlagos, acompanhado de Felipe Massa no pódio, em terceiro. Ambos eram da Ferrari e o brasileiro chegou a ficar à frente durante parte da prova, mas teve que, logicamente, ceder a posição para ajudar o espanhol na luta pelo título contra Sebastian Vettel.

O alemão, que na época conquistava seu terceiro título, terminou em sexto e conseguiu os pontos necessários para manter a liderança e ficar com o mundial. A celebração e entrega dos troféus aos três primeiros foi marcada pela decepção da escuderia em não ter levado o campeonato, mas também um choro efusivo de Massa, conhecido por se emocionar muito pouco.

Era o segundo pódio do brasileiro em um ano difícil para ele, onde chegou a ficar 139 pontos atrás de Alonso ao final da primeira metade da temporada. No entanto, Felipe demonstrou força para se recuperar, chegou seis vezes no top 5 e marcou 97 pontos, bem mais que os 25 até o GP da Hungria.

Não era de surpreender que Massa botasse para fora as emoções em um campeonato tão complicado, mas Fernando ficou sem entender na hora: "Fui tentar dar um abraço nele, mas estava chorando muito. Fiquei impactado, não porque eu perdi o campeonato nas últimas voltas, mas pela reação dele", disse à Sky Sport.

"Nós dois estávamos no pódio, eu fiquei em segundo e ele em terceiro. Então, imaginava-se que devia estar feliz, mas ele estava chorando como um bebê. Por isso, eu tinha curiosidade de saber o que estava acontecendo. Essa foi minha reação ali", acrescentou.

Alonso terminou a apenas três pontos de Vettel no mundial de pilotos e foi o vice-campeão, mesma posição da Ferrari nos construtores contra a dominante Red Bull da época.

