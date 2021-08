A Aston Martin retirou seu recurso contra a desqualificação de Sebastian Vettel do GP da Hungria de Fórmula 1. O alemão foi excluído do segundo lugar em Budapeste após a FIA não conseguir extrair o mínimo de um litro de combustível necessário para as inspeções técnicas pós-corrida.

A escuderia britânica estava inicialmente confiante de que havia mais do que o suficiente no carro além dos 0,3 litros que o federação tinha, mas não pôde ser acessado devido a uma falha no sistema da bomba.

Com isso, a equipe entrou com um recurso e também solicitou o direito de revisar a decisão dos comissários de desqualificar Vettel. No entanto, apesar de fornecer novas evidências de que um valor de alívio de pressão de célula de combustível realmente falhou, a FIA rejeitou o pedido.

De acordo com os dados de telemetria registrados durante a corrida, a Aston Martin estimou que deveria haver pelo menos 1,44 litros a mais no carro além do que a federação havia conseguido. Após o GP da Hungria, o carro de Vettel foi apreendido e levado para as instalações do órgão na França, caso fosse necessário como prova em uma audiência legal.

A equipe imediatamente interpôs o recurso e também solicitou o direito de rever a decisão dos comissários de desqualificar o tetracampeão. No entanto, apesar de fornecer novas evidências de que um valor de alívio de pressão da célula de combustível realmente falhou em evitar que o combustível fosse bombeado para o tanque, a FIA rejeitou o pedido.

Como parte da investigação da Aston Martin, também foi descoberto que o mau funcionamento técnico havia causado um vazamento, o que significava que não havia tanta gasolina no carro quanto a escuderia inicialmente suspeitou.

Portanto, embora as evidências fornecidas fossem novas em termos de desacerto, o fato de não ter mostrado mais de um litro a bordo significou que o caso foi encerrado. Assim, o time decidiu retirar o recurso, ou seja: o tetracampeão perdeu oficialmente o seu segundo lugar.

Escuderia se manifestou nas redes sociais

"Tendo considerado nossa posição e observado o veredicto dos comissários da FIA de que havia novas evidências de uma falha no sistema de combustível, retiramos nossa apelação com base em acreditarmos que esse processo pesa mais que os benefícios de ser ouvido."

A exclusão confirmada de Vettel significa que Lewis Hamilton ficou em segundo, atrás de Esteban Ocon, com Carlos Sainz conquistando o último lugar do pódio.

