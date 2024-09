Daniel Ricciardo se tornou um dos nomes no centro dos holofotes nos últimos meses no paddock, isso porque o piloto da Fórmula 1 começou a enfrentar rumores de que seria demitido do assento na RB antes mesmo do fim da temporada, algo que foi confirmado pela equipe nesta quinta-feira (26).

O veterano será substituído por Liam Lawson para as últimas seis etapas da temporada e enfrenta a perspectiva de que sua carreira na F1 chegou ao fim.

Ricciardo voltou à Red Bull após deixar a McLaren no fim de 2022, quando foi demitido para que Oscar Piastri se tornasse companheiro de Lando Norris. O piloto fez o papel de reserva até a metade de 2023, quando recebeu a oportunidade de substituir Nyck de Vries na equipe irmã.

No entanto, desde então, ele vem lutando para conseguir se aproximar de Yuki Tsunoda e conseguir tem bons resultados. Porém, o sucesso nunca o alcançou e a RB parece ter cansado de esperar. Isso causou muita pressão sobre os ombros do australiano de 35 anos, que enfrentou duras críticas sobre seu desempenho.

Em declarações à SiriusXM, o chefe da equipe, Laurent Mekis admitiu que tratar o caso tão publicamente pode ter adicionado ainda mais pressão em Ricciardo e isso pode ter afetado seu desempenho em pista.

"Não há nada de errado em avaliar o desempenho dos seus pilotos a cada poucas corridas, e acho que talvez tenhamos sido muito públicos sobre isso".

"Fizemos isso na primeira parte da temporada, fizemos isso de forma bastante pública, pouco antes das férias de agosto. Acho que em algum momento dissemos que veríamos depois de Singapura também para discutir!"

No entanto, o chefe da RB entende que essa situação faz parte do jogo e todos os pilotos enfrentam pressões sobre seus ombros, pois são exigidos um certo desempenho. Porém, Mikes acredita que a pressão sobre Ricciardo foi um pouco 'além' do necessário.

"Certamente às vezes você pode ver que provavelmente está indo um pouco longe demais em termos de pressão, acima de tudo para Daniel nesse caso. Acho que o primeiro pensamento é para Daniel, porque ele aguentou muito disso nesta temporada".

Além disso, Mikes diz que as corridas também exigiram muito de Daniel e tudo acabou virando uma 'bola de neve'.

"É claro que esses caras são atletas de alto nível e sabem como lidar com isso, mas às vezes é um pouco desnecessário".

