A RB confirmou oficialmente que Liam Lawson substituirá Daniel Ricciardo pelo restante da temporada de 2024 da Fórmula 1. Lawson entrará no carro no GP dos Estados Unidos do próximo mês e completará os seis GPs restantes ao lado de Yuki Tsunoda.

No início da quinta-feira, a Red Bull e sua equipe irmã prestaram homenagem aos 14 anos de carreira de Ricciardo na F1 em suas contas de mídia social, antes que a notícia amplamente esperada fosse confirmada de que Lawson retornará ao cockpit da RB pelo resto da temporada.

"Todos aqui na VCARB gostariam de agradecer a Daniel por seu trabalho árduo nas duas últimas temporadas conosco", declarou o diretor da RB, Laurent Mekies. "Ele trouxe muita experiência e talento para a equipe, com uma atitude fantástica, o que ajudou todos a se desenvolverem e a promoverem um espírito de equipe unido".

"Daniel foi um verdadeiro cavalheiro dentro e fora da pista e nunca deixou de sorrir. Sentiremos sua falta, mas ele sempre ocupará um lugar especial na família Red Bull".

"Também gostaria de aproveitar esta oportunidade para dar as boas-vindas a Liam. Ele já conhece bem a equipe. Ele pilotou para nós na última temporada e lidou bem com circunstâncias difíceis, então será uma transição natural.

"É ótimo ver jovens talentos da família Red Bull darem o próximo passo. Estamos ansiosos para nos concentrarmos no resto da temporada juntos".

Liam Lawson, Equipe RB F1 Foto de: Davide Cavazza

O anúncio só confirmou Lawson para os seis GPs restantes da atual temporada, sem nenhuma palavra sobre um piloto em 2025, já que a Red Bull está interessada em manter suas opções abertas dentro de suas linhas de pilotos em ambas as equipes.

O neozelandês de 22 anos, que foi escolhido pelo programa júnior da Red Bull em 2019, agora terá outra oportunidade de se comparar com o piloto de quarto ano da RB, Tsunoda, e reivindicar uma vaga em qualquer uma das equipes para 2025 e além.

Em junho, foi anunciado que Tsunoda permaneceria na RB para uma quinta temporada em 2025, mas não está fora de questão que ele ou Lawson possam substituir Sergio Pérez, da Red Bull, se a equipe estiver pronta para fazer uma mudança durante o período de entressafra.

No ano passado, Lawson disputou cinco corridas pela RB, então chamada AlphaTauri, substituindo Ricciardo, que estava lesionado. Lawson impressionou ao marcar pontos com um nono lugar em Singapura antes de voltar a ser reserva, mas agora é visto como uma aposta futura melhor do que Ricciardo para uma vaga na Red Bull.

O australiano de 35 anos foi trazido de volta à equipe no verão passado para substituir Nyck de Vries, que apresentava baixo desempenho, como forma de pressionar Pérez. Mas, desde então, ele tem se esforçado para se equiparar e vencer Tsunoda de forma consistente, o que o levou a uma saída precoce.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Como júnior da Red Bull, Ricciardo fez sua estreia na F1 em 2011 pela HRT, antes de ir para a Toro Rosso e depois para a equipe principal da Red Bull em 2014.

Ele conquistou sete de suas oito vitórias em GPs pela equipe, ao lado de Sebastian Vettel e depois Max Verstappen, antes de ir para a Renault e depois para a McLaren, mas foi dispensado pela última no final da temporada de 2022, após dois anos frustrantes.

Ricciardo agora deixa a F1 pela segunda vez, depois de 257 largadas, oito vitórias e três pole positions.

