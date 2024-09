Helmut Marko acredita que Daniel Ricciardo perdeu seu "instinto assassino" nos anos em que esteve longe da Red Bull, ao explicar a saída do australiano da RB. Na quinta-feira (26), foi confirmado que Ricciardo foi substituído pelo piloto reserva Liam Lawson até o final de 2024, com o neozelandês se juntando a Yuki Tsunoda a partir do GP dos EUA da Fórmula 1.

A notícia praticamente marca o fim de um período de 14 anos na F1 para Ricciardo, de 35 anos, que agora está pensando em seu futuro nas corridas.

Como júnior da Red Bull, Ricciardo subiu na hierarquia para competir pela equipe principal entre 2014 e 2018 e se tornou um dos destaques da F1 durante essa época, conquistando sete vitórias ao lado de Sebastian Vettel e, em seguida, de um Max Verstappen em ascensão meteórica.

Ricciardo foi persuadido pelo chefe de equipe da Renault, Cyril Abiteboul, a mudar para a equipe baseada em Enstone em 2019, mas teve dificuldades para repetir seus sucessos na Red Bull em um equipamento não competitivo.

Depois de duas temporadas infrutíferas, Ricciardo foi para a McLaren, mas, apesar de ter conquistado a oitava vitória no GP da Itália de 2021, passou por duas temporadas frustrantes tentando se adaptar ao maquinário da equipe, antes de ser dispensado um ano antes do fim de seu contrato em 2022.

Falando com exclusividade ao site irmão alemão do Motorsport.com, Motorsport Total, Helmut Marko, consultor e voz forte da Red Bull, acredita que a carreira de Ricciardo nunca se recuperou da saída da equipe austríaca e diz que o australiano perdeu seu "instinto assassino" ao longo do caminho.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Acho que a decisão de deixar a Red Bull foi o ponto de virada em sua carreira", disse Marko. "Depois, ele não teve um carro vencedor nem na Renault nem na McLaren. Ele venceu em Monza, mas foram circunstâncias especiais".

"Não sei exatamente o que aconteceu, porque se soubéssemos, teríamos ajudado. Mas a velocidade e, acima de tudo, essa frenagem tardia, e então ele vai para a esquerda ou para a direita... nesses últimos anos, ele tentou, mas não estava mais lá, o instinto assassino tinha desaparecido".

Marko acredita que os pontos de interrogação sobre seu status ao lado de Verstappen e a força das unidades de potência Honda da Red Bull contribuíram para que Ricciardo trocasse os taurinos pela Renault.

"Ele tinha algumas reservas sobre o motor Honda e, aparentemente, deu mais ouvidos à conversa fiada da Renault e de Cyril Abiteboul", explicou Marko. "Financeiramente, não havia muita diferença entre o que a Renault ofereceu a ele e o que nós oferecemos".

"Eu também disse a ele: 'Shoeys [alusão a beber no sapato em vitórias, feito por Ricciardo] será difícil para você'. Acho que não vimos a Renault no pódio muitas vezes'.

"Ele veio até nós, batendo Vettel com vitórias de três a zero em 2014 e, depois disso, Daniil Kvyat foi mais rápido do que ele em alguns momentos, mas ao longo da temporada ele também o teve sob controle".

"E então Max chegou e ficou cada vez mais forte, então essa foi certamente uma das razões para sua decisão de escolher a Renault em vez de nós".

Em meio ao desconforto entre os fãs sobre como a saída de Ricciardo foi comunicada e se espalhou pelo fim de semana de Singapura, antes do anúncio oficial na quinta, Marko diz que Ricciardo foi informado sobre o que aconteceria e sentiu que sua volta mais rápida foi uma despedida adequada.

"[O momento] estava relacionado a uma série de fatores e obrigações", explicou. "Ele foi informado, e o desempenho digno de despedida foi, na minha opinião, a volta mais rápida".

"Isso ainda mostrou o potencial que ele tem, não continuamente e não no nível que teria justificado sua ida para a Red Bull, mas foi um desempenho impecável".

"Acho que foi claramente comunicado que ele precisa ser significativamente melhor do que Yuki Tsunoda, e ele só conseguiu isso em algumas corridas, então ficou claro que essa história do filho pródigo voltando para a Red Bull infelizmente não deu certo".

"Ele disse muito bem que está em paz consigo mesmo, que aceitou a situação e que veremos quais são seus planos para o futuro".

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!